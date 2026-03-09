El tributo de la Orquesta Sinfónica al "Príncipe de la Canción"

La Orquesta Sinfónica de Guatemala invita a su tributo al Príncipe de la Canción en el concierto "Amar y querer".
Un imperdible evento donde las melodías de José José llevarán a los asistentes a la nostalgia. Este concierto de su "Temporada Popular", promete una noche especial para revivir los grandes éxitos que siguen marcando a varias generaciones.
Ramiro Vivar es el director invitado, que junto a los músicos recordarán con sus instrumentos al mexicano que hizo historia en Latinoamérica. Carlos Cuellar es el solista invitado.
"Una velada para cantar, recordar y emocionarnos con la música del inolvidable Príncipe de la Canción", dicen las redes oficiales.
José José
José Rómulo Sosa Ortiz, conocido como José José, fue un cantante y actor mexicano, considerado como un ícono musical de América Latina. Logró vender más de 100 millones de discos en todo el mundo. Su legado y trayectoria como cantante le valieron el apodo de el Príncipe de la Canción.
Fecha y lugar
Esta cita se lleva a cabo el 13 de marzo a las 8:00 p. m., en la Gran Sala "Efraín Recinos" del Centro Cultural "Miguel Ángel Asturias".
Entradas
Para ser parte de este tributo, este es el costo:
- Q150 platea
- Q100 balcón I
- Q70 balcón II
Para adquirirlas ingresa aquí.