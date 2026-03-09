Hallazgo en zona 1: Localizan a un hombre sin vida en la vía pública

Un hombre fue localizado sin vida la tarde de este lunes 9 de marzo en la 6a. calle, entre 4a. y 5a. avenidas de la zona 1 de la ciudad de Guatemala.

Bomberos Municipales fueron alertados y tras arribar al lugar confirmaron que esta persona ya no contaba con signos vitales. Se trata de un hombre de aproximadamente 45 años.

La persona fallecida aún no ha sido identificada. (Foto: Oscar Rivas/Colaborador)

Los socorristas indicaron que este hombre no mostraba señales de violencia y que posiblemente la causa del fallecimiento habría sido un paro cardiorrespiratorio.

Esta persona viste un pants y un sudadero de color gris, también se sabe que se encontraba en una silla de ruedas, según indicó el cuerpo de bomberos.

El fallecimiento habría sido por causas naturales. (Foto: Bomberos Municipales)