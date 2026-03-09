Versión Impresa
Nueva York despide a Willie Colón con música

  • Por Selene Mejía
09 de marzo de 2026, 16:20
Los músicos unieron su arte para despedir a Colón. (Foto: AFP)

Entre música y emociones encontradas fanáticos, músicos y seres queridos despidieron a Willie Colón. 

Tras una convocatoria pública trombonistas de Nueva York llevaron su instrumento y despidieron a Willie Colón a la salida de su féretro de la Catedral de San Patricio, en Manhattan, donde se celebró una misa en su honor la mañana del 9 de marzo. 

Varias personas bailaron en pareja mientras lloraban a la vez, otros observaban y muchos gritaban y aplaudían al ícono de la salsa. Trombonistas encabezados por Ozzie Meléndez interpretaron "La Murga" al salir el féretro.

Acerca de Willie Colón

Fue músico, trombonista, cantante, compositor y productor estadounidense, conocido como uno de los arquitectos fundamentales de la salsa y la salsa urbana.

Llamado "El Malo del Bronx", revolucionó la música caribeña en los años 70 con Fania Records, dejando clásicos junto a Héctor Lavoe y Rubén Blades.

El cantante estadounidense falleció el 21 de febrero, a los 75 años, por presuntos "problemas respiratorios" que lo llevaron a ser hospitalizado de emergencia.

