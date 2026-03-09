Nueva York despide a Willie Colón con música

-

Entre música y emociones encontradas fanáticos, músicos y seres queridos despidieron a Willie Colón.

Tras una convocatoria pública trombonistas de Nueva York llevaron su instrumento y despidieron a Willie Colón a la salida de su féretro de la Catedral de San Patricio, en Manhattan, donde se celebró una misa en su honor la mañana del 9 de marzo.

Varias personas bailaron en pareja mientras lloraban a la vez, otros observaban y muchos gritaban y aplaudían al ícono de la salsa. Trombonistas encabezados por Ozzie Meléndez interpretaron "La Murga" al salir el féretro.

Acerca de Willie Colón

Fue músico, trombonista, cantante, compositor y productor estadounidense, conocido como uno de los arquitectos fundamentales de la salsa y la salsa urbana.

Llamado "El Malo del Bronx", revolucionó la música caribeña en los años 70 con Fania Records, dejando clásicos junto a Héctor Lavoe y Rubén Blades.

El cantante estadounidense falleció el 21 de febrero, a los 75 años, por presuntos "problemas respiratorios" que lo llevaron a ser hospitalizado de emergencia.

MIRA:

Se hizo una convocatoria pública para que todos los trombonistas de Nueva York llevaran su instrumento y despidieran a Willie Colón hoy, a la salida de su féretro de la Catedral de San Patricio, donde se celebró una misa en su honor. Mira el resultado: pic.twitter.com/ErtMtepRPB — Juana Peña (@Chris_Montz) March 9, 2026

⚫ | Con una misa pública en Nueva York dan último adiós a Willie Colón, la leyenda de la salsa.pic.twitter.com/sYiYhTIYux — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) March 9, 2026