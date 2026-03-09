Mujeres liderando y destacando en los negocios en Visión Mujer BAC

-

En el marco del Día Internacional de la Mujer, se llevó a cabo la sexta edición de Visión Mujer BAC, un espacio diseñado para convocar a guatemaltecas a compartir sus historias de vida inspirando a través de su ejemplo de liderazgo, determinación y capacidad de transformación.

En esta sexta edición, las panelistas fueron emprendedoras, profesionales, empresarias y líderes comunitarias que narraron sus historias, detallando sobre los desafíos que han ido enfrentando y las decisiones que les permitieron abrir nuevos caminos en sus respectivos ámbitos.

Esmeralda Pojoy, emprendedora maya k'iche; Andrea Ordóñez, médico especialista en hermatología-oncología pediatría; Susana Gaytán, fundadora de Frissie; Ana Luisa Martínez-Montt, empresaria y directora de la Junta Directiva de BAC Guatemala; y Ani Martínez, autora y conferencista. Fueron las mujeres líderes panelistas de Visión Mujer 2026.

(Fotografía cortesía: BAC Guatemala)

Visión Mujer BAC existe por la convicción que testimonios de mujeres destacables inspiran a más guatemaltecas a generar prosperidad y bienestar a Guatemala.

“ Espacios como Visión Mujer permiten construir comunidad y abrir conversaciones que inspiran nuevas posibilidades para las mujeres ” Cinthya Samayoa , gerente de Banca Mujer de BAC Guatemala.

BAC respalda a las mujeres guatemaltecas y las acompaña en momentos importantes de su desarrollo personal como profesional a través de su plataforma, Mujeres BAC. Impulsando iniciativas de educación financiera, networking y desarrollo profesional, orientadas a fortalecer el crecimiento económico.