El escritor de San Martín Sacatepéquez que recorre municipios con su Bicibiblioteca

-

De las aulas a las calles: Descubre cómo la Bicibiblioteca de Juan Manuel Monterroso lleva libros y esperanza a plazas y escuelas de distintos municipios.

Juan Manuel Monterroso, de 55 años y originario de San Martín Sacatepéquez, es un educador cuya trayectoria ha estado marcada por el compromiso con la formación académica y el crecimiento integral de la juventud.

Con estudios de profesorado, licenciatura y doctorado en educación, su vocación ha trascendido las aulas para convertirse en un promotor activo de la lectura y la escritura como herramientas de transformación personal. Desde su infancia, el hábito de la lectura fue parte esencial de su vida. "Mi mamá me inculcó el hábito de lectura", recuerda Monterroso, quien encontró en los libros una fuente constante de aprendizaje e inspiración.

El proyecto promueve a autores locales y nacionales. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

Con el paso de los años, comprendió que su misión no era únicamente impartir conocimientos, sino motivar a los jóvenes a descubrir su potencial y trabajar por sus sueños. "Demostrar, desde la experiencia personal, cómo es posible autotransformarse continuamente para alcanzar nuestros más nobles y preciados sueños, en libertad y prosperidad", expresa el escritor.

Su primera obra publicada fue Huellas, un poemario que reúne reflexiones y vivencias de diferentes etapas de su vida. Sin embargo, el proyecto que le permitió llegar con mayor fuerza a la juventud fue la novela El aprendiente, una historia enfocada en el autodescubrimiento y el poder interior.

Juan Manuel Monterroso combina docencia y escritura. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

La obra logró distribuir aproximadamente 8 mil ejemplares, impactando a estudiantes de distintos municipios. "Escribí El aprendiente con el propósito de demostrar que nunca es tarde para autodescubrirse y cultivar los más nobles sueños. El poder está en cada uno de nosotros", afirma.

Posteriormente, presentó la serie Aprendizaje 101, integrada por los libros Conquista tu máximo potencial, Cultiva tu máximo potencial y Expande tu máximo potencial; textos diseñados para acompañar a los jóvenes en su desarrollo personal y académico. Actualmente, trabaja en versiones de bolsillo para facilitar su acceso y ampliar su alcance.

El educador es originario de San Martín Sacatepéquez. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

Entre sus proyectos en proceso se encuentra un libro dedicado a la historia del Deportivo Chile Verde, equipo emblemático de su municipio, donde busca documentar triunfos, épocas doradas y el arraigo que despierta en la comunidad. Además, prepara la segunda parte de El aprendiente, con la intención de continuar inspirando a nuevas generaciones.

Uno de sus esfuerzos más innovadores es la Bicibiblioteca, una bicicleta adaptada para transportar libros de distintos géneros, desde novelas y poesía hasta ensayos y biografías. Con este proyecto ha recorrido varios municipios, llevando lectura a plazas, escuelas y espacios públicos.

La serie Aprendizaje 101 impulsa el crecimiento personal. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

La iniciativa también busca visibilizar a autores locales y nacionales, quienes, muchas veces, pasan desapercibidos. Para Monterroso, los libros no han perdido vigencia; al contrario, siguen siendo una herramienta esencial para fortalecer valores, identidad y sueños.