75 años de la Diócesis de Zacapa: Un pilar espiritual en la historia de Guatemala

-

Con actos de fe y gratitud, Zacapa y Chiquimula conmemoran el 75 aniversario de su Diócesis. Conoce la historia de este pilar de la Iglesia católica guatemalteca.

La historia eclesiástica del oriente guatemalteco alcanzó un hito fundamental al conmemorarse los setenta y cinco años de la erección de la Diócesis de Zacapa y Santo Cristo de Esquipulas. Esta circunscripción de la Iglesia católica, que ha sido pilar en el desarrollo social y espiritual de la región, celebró este aniversario con una serie de actos que unieron a los departamentos de Zacapa y Chiquimula en una sola voz de agradecimiento.

Un festejo marcado por la devoción

Las celebraciones centrales incluyeron cuarenta horas de adoración eucarística que recorrieron diversas comunidades, culminando en un ambiente de solemnidad. El punto culminante de este aniversario fue la Eucaristía celebrada en la Catedral de San Pedro, en Zacapa, la cual estuvo presidida por el actual obispo, monseñor Ángel Antonio Recinos Lemus.

La Diócesis de Zacapa y Santo Cristo de Esquipulas se fundó hace 75 años. (Foto: Juan Carlos Aquino/Colaborador)

Autoridades eclesiásticas indicaron que esta conmemoración no fue solo un evento protocolario, sino una oportunidad para agradecer a Dios por los años concedidos para difundir su palabra.

Las parroquias de toda la jurisdicción se sumaron a estas actividades, reflejando la unidad de una población que mantiene viva su esperanza tras siete décadas de caminar diocesano.

Orígenes y consolidación histórica

Para comprender la importancia de esta diócesis, es necesario remontarse al 10 de marzo de 1951. En esa fecha, bajo el pontificado del Papa Pío XII, se emitió el decreto de su creación. Al ser erigida, su territorio original se estableció sobre los departamentos de Zacapa y Chiquimula, vinculándose de manera especial con la Prelatura del Santo Cristo de Esquipulas.

Monseñor Ángel Recinos es el quinto y actual obispo de la diócesis. (Foto: Juan Carlos Aquino/Colaborador)

El corazón espiritual de esta jurisdicción es, sin duda, la Basílica del Santo Cristo de Esquipulas. Consagrada también en 1951 y elevada a la categoría de Basílica Menor en 1961, este santuario no solo es el epicentro de la diócesis, sino un faro de peregrinación que trasciende fronteras.

Figuras clave y legado pastoral

A lo largo de estos 75 años, la diócesis ha sido guiada por pastores de gran relevancia. Entre ellos destaca la figura de monseñor Rodolfo Quezada Toruño, nombrado prelado de Esquipulas en 1986. Su liderazgo trascendió lo religioso, pues desempeñó un papel determinante como conciliador en el proceso que llevó a la firma de los Acuerdos de Paz en Guatemala.

La diócesis ha sido un símbolo de unidad y fe para miles de feligreses en el oriente del país. (Foto: Juan Carlos Aquino/Colaborador)

El crecimiento de la diócesis entre las décadas de 1960 y 1980 permitió la fundación de parroquias emblemáticas como San Ildefonso en Ipala, contando con el apoyo fundamental de órdenes religiosas como los franciscanos capuchinos.

Sacerdotes de distintas parroquias agradecen por los 75 años de la diócesis. (Foto: Juan Carlos Aquino/Colaborador)

Hoy, bajo la dirección de monseñor Ángel Recinos Lemus desde 2016, la Diócesis de Zacapa y Santo Cristo de Esquipulas continúa enfrentando los retos de la modernidad, manteniendo firme una tradición que, tras 75 años, sigue siendo el motor de fe para miles de feligreses en el oriente del país.