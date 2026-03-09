El recuerdo que "Grupo Firme" se lleva de Guatemala

A través de sus redes "Grupo Firme" publicó un recuerdo de su paso por Guatemala y los momentos más icónicos que vivieron con sus fans.
OTRAS NOTICIAS: Grupo Firme sorprende a fans que no tenían boleto para su concierto en Guatemala
En un video los integrantes presumieron la comida y bebida que consumieron y el cariño que los fans les mostraron en su show.
El clip muestra el arribo de los músicos al ensayo preliminar y la comida que disfrutaron en los camerinos, que consistía en dulces y frutas, "es un estadio precioso que te impone desde que llegas, sabía que era un reto importante pero grupo firme estaba listo", dijo Víctor, uno de los integrantes que subió pormenores del show.
Tras compartir algunas de las canciones que interpretaron consumieron el famoso pollo frito guatemalteco.
Durante el show portaron las camisolas de "La Sele" mientras brindaban a la salud de los fans nacionales.
La visita de "Grupo Firme" fue una de las más esperadas en el país.
MIRA: