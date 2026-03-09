¿Buscas un viaje corto? Explora El Barretal, un paraíso natural en San Vicente Pacaya

-

Escapa a Finca El Barretal en San Vicente Pacaya. Disfruta de rápel en cataratas, senderismo, tours de café y un ambiente pet friendly cerca de la ciudad.

En el kilómetro 39, en la ruta al centro de San Vicente Pacaya, en Palín, Escuintla, se encuentra un lugar donde la gastronomía, la aventura y la naturaleza se potencian entre sí.

A tan solo 45 minutos de la ciudad de Guatemala y de la histórica Antigua Guatemala, se encuentra Finca El Barretal, donde puedes desconectarte del ritmo urbano sin hacer un largo viaje.

La aventura te llama y está más cerca de lo que crees. (Foto: Christian Lara)

Aquí se ubica la Catarata Casa Blanca, un rincón especial donde el mayor cultivo que se encuentra en los alrededores es el café, en la finca rodeada de árboles de sombra y frutas cítricas.

El Barretal no es solo un lugar de alojamiento, sino un refugio natural en las faldas del volcán de Pacaya. Este destino se ha consolidado como el punto de encuentro perfecto para quienes anhelan la paz de la montaña, sin alejarse demasiado de la civilización.

Una de las vistas que se obtiene desde este lugar lleno de vegetación. (Foto: Christian Lara)

Además, el lugar se destaca por ser pet friendly, lo que permite que quienes se hacen acompañar de su mascota a cada lugar que pueden tengan a este lugar entre su listado de sitios para aventurarse.

El ingreso (day pass) por persona cuesta Q50 para todos los visitantes, a partir de 5 años, y Q15 por mascota.

Al ser una reserva natural privada, en esta se prioriza la conservación de la fauna nativa, según comenta el colaborador del recinto, Franklin García; incluso se han dado avistamientos de quetzal de cola corta.

Un abanico de experiencias

Para los amantes de la adrenalina, la finca ofrece como atractivo el descender de la cascada de 45 metros de altura (bajo reserva), cuyo costo suele cubrir una capacitación previa con instructores certificados, equipo completo de seguridad, acompañamiento y dos descensos para asegurar que el visitante domine la técnica y disfrute el entorno.

Si este no es tu objetivo, el lugar ofrece más opciones, como caminatas por los senderos, observación de aves o simplemente contemplar la puesta de sol entre los árboles, que permiten un respiro mental necesario.

El entorno natural predomina en la Finca El Barretal. (Foto: Christian Lara)

Dar la vuelta completa alrededor de la finca puede durar hasta dos horas, aunque también está la opción de tomar un sendero más corto.

El trabajador Christian Lara explicó que además se ofrecen tours de café, muy populares principalmente entre los extranjeros, pues la experiencia permite conocer de cerca la riqueza agrícola del lugar.

La oferta de uso de cabañas complementa el paseo, pues se puede descansar en medio del bosque con todas las comodidades modernas.

El sabor de la finca

Tras un día de actividad, la gastronomía toma el protagonismo, ya que el restaurante de la finca se ha ganado un lugar propio en la agenda de los visitantes habituales, pues destaca por una propuesta donde los sabores locales brillan; platos como la barbacoa o el seta son los favoritos de la casa que ofrece una cocina reconfortante.

En la finca se puede realizar rappel. (Foto: Christian Lara)

Así se destaca

El Barretal es un imán para colectivos creativos y fotógrafos, atraídos por la combinación del paisaje volcánico y la exuberante vegetación. Asimismo, por familias o parejas que busquen un refugio íntimo.

Si disfrutas de un plan más tranquilo puedes caminar por los senderos. (Foto: Christian Lara)

Ya sea por la caída del agua de la Catarata Casa Blanca o la calidez del ambiente, este destino se consolida como una joya oculta que demuestra que para encontrar este tipo de sitios no es necesario cruzar fronteras, simplemente tomar la ruta correcta.