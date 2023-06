Barcelona vence en Japón al Vissel Kobe de Andrés Iniesta

-

El ex-blaugrana, Andrés Iniesta, se despidió de Japón y del Vissel Kobe en un partido amistoso contra el Barça.

El Barcelona despidió la temporada con una victoria 0-2 ante el Vissel Kobe de Andrés Iniesta en el Nuevo Estadio Nacional de Japón en Tokio frente a 49 mil espectadores.

El futbolista español ha decidido dejar Japón en busca de otra liga, y es por eso que se decidió realizar un amistoso entre los dos últimos equipos que defendió para recibir un merecido homenaje.

Acompañado y de la mano de sus cinco hijos, Andrés Iniesta saltó al césped y fue uno de los futbolistas más destacados del partido, y no solo por su protagonismo fuera del campo.

El amistoso además de servir como homenaje para Iniesta, también fue el reencuentro de otro ex-blaugrana como lo es Sergi Samper, y el debut en el Barcelona del mexicano Julián Araujo.

El cuadro local comandado por un motivado Iniesta, que a sus 39 años sigue mostrando destellos de enorme calidad, no pudo frente al Barça, que anotó sus únicos 2 goles en los primeros 20 minutos.

Franck Kessie al minuto 16, y Eric García al minuto 19 fueron los anotadores del encuentro amistoso disputado en Japón.

Momento esperado del duelo

Al minuto 80 se dio el cambio de Andrés Iniesta, y todos los presentes en el estadio aplaudieron y honraron al futbolista español, que salió envuelto en lágrimas tras la ovación.

Jordi Batalla, de 'Mundo Deportivo', comentó que otro de los momentos curiosos del reencuentro de Iniesta con el Barça fue cuando antes de salir del campo se topó con el barcelonista Gavi.

Según comenta el periodista español, el veterano centrocampista le pidió la camiseta al joven culé para poder dársela a sus hijos como recuerdo.

"Luego me das la camiseta, si no me matan mis hijos", le dijo Iniesta a Gavi después de fundirse en un abrazo.

Te compartimos el resumen del partido entre el Vissel Kobe y el Barcelona en Japón: