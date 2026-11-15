Bélgica avanza a cuartos de la Liga de Naciones con goleada a Italia

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La selección de Bélgica consiguió su clasificación a los cuartos de final de la Liga de Naciones de la UEFA, luego de remontar y golear 4-1 a Italia en Bruselas.

Los Diablos Rojos reaccionaron con tres anotaciones en apenas 11 minutos y dejaron fuera a una Azzurra que volvió a mostrar sus problemas defensivos.

Italia comenzó mejor y se adelantó al minuto 10 con un tanto de Francesco Pio Esposito, quien aprovechó un balón dentro del área para vencer al guardameta belga.

Sin embargo, la reacción local fue inmediata. Maxim De Cuyper consiguió el empate al 15, Nathan Ngoy completó la remontada al 22 y Jérémy Doku amplió la diferencia al 26, en un tramo de partido en el que la defensa italiana no encontró respuestas.

GOLEADA BELGA PARA CLASIFICAR A CUARTOS DE FINAL Bélgica le ganó 4-1 a Italia y se aseguró el 2° puesto del Grupo 1 para avanzar a los Playoffs de la Liga A en la #NationsLeague ⚽ De Cuyper, Ngoy, Doku y Moreira ⚽ Pio Esposito ❌ La Azzurra quedó 3° pero se salvó de jugar los Playoffs del descenso — SportsCenter (@SC_ESPN) November 15, 2026

Con la ventaja, Bélgica controló el compromiso y buscó ampliar el marcador ante una selección italiana que no logró reaccionar. Diego Moreira sentenció la goleada al minuto 81, con el cuarto tanto de los dirigidos por Mark van Bommel.

La Azzurra tuvo una última oportunidad para descontar, pero Pio Esposito falló un penalti al minuto 90, que fue detenido por el guardameta Senne Lammens.

NO ES LA NOCHE DE LA AZZURRA… Lammens le atajó el penal a Pio Esposito y en el rebote Doumbia la mandó a la tribuna. Toda la #NationsLeague por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/aCAnA7Pj2Z — SportsCenter (@SC_ESPN) November 15, 2026

El resultado dejó a Italia fuera de los cuartos de final, pese a su buen desempeño en las primeras jornadas. La selección de Roberto Mancini necesitaba al menos un empate para avanzar, pero terminó pagando caro sus errores defensivos.

Por su parte, Bélgica aseguró su presencia en la siguiente ronda y aprovechó el tropiezo italiano para quedarse con uno de los boletos del Grupo A1.

Datos: Sofascore

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*Con información de agencias