Biden advierte a Rusia que un ataque nuclear sería un "error increíblemente grave"

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió el martes a Rusia que no use un arma nuclear en la guerra con Ucrania, señalando que una escalada de ese tipo sería un grave error.

OTRAS NOTICIAS: Ucrania reivindica nuevos avances militares y Rusia promete recuperar territorios

Cuando los periodistas le preguntaron si cree que Rusia está preparando un ataque con "bomba sucia" del que luego culparía a Ucrania, Biden dijo: "Rusia estaría cometiendo un error increíblemente grave si usara un arma nuclear táctica".

Rusia dijo esta semana que Ucrania podría usar una supuesta "bomba sucia" en su propio territorio.

Una "bomba sucia" es una bomba convencional mezclada con materiales radiactivos, biológicos o químicos que se diseminan en una explosión.

Happening Now: President Biden receives his updated COVID-19 vaccine and delivers remarks on the ongoing fight against the virus. https://t.co/7VfpeCAOWr — The White House (@WhiteHouse) October 25, 2022

Uso de armas nucleares

Estados Unidos y sus aliados sospechan que Rusia podría usar una bomba sucia en un ataque de "bandera falsa", posiblemente para justificar el uso de armas nucleares convencionales por parte de Moscú, ya que se encuentra en desventaja en el este y el sur de Ucrania.

Biden dijo el martes: "No estoy garantizando que sea una operación de 'bandera falsa' todavía. No lo sabemos".