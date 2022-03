Biden advierte que habrá una tercera guerra mundial si Rusia ataca a la OTAN

El presidente estadounidense Joe Biden, ha dejado claro que si Rusia se atreve a invadir territorios de la Organización del Atlántico Norte (OTAN) se producirá la tercera guerra mundial.

En su red social, el presidente de EE.UU. dijo que defenderá cada centímetro del territorio de la OTAN y una confrontación directa entre OTAN y Rusia desataría la tercera guerra mundial, algo que asegura se debe prevenir.

El gobernante lo ha dejado claro al publicar un mensaje que dice: "Quiero ser claro: defenderemos cada centímetro del territorio de la OTAN con todo el poder de una OTAN unida y galvanizada. Pero no libraremos una guerra contra Rusia en Ucrania. Una confrontación directa entre la OTAN y Rusia es la tercera guerra mundial. Y algo que debemos esforzarnos por prevenir".

I want to be clear: We will defend every inch of NATO territory with the full might of a united and galvanized NATO.



But we will not fight a war against Russia in Ukraine.



A direct confrontation between NATO and Russia is World War III. And something we must strive to prevent. — President Biden (@POTUS) March 11, 2022

El mensaje también fue difundido durante un discurso que ofreció en Filadelfia, el pasado viernes 11 de marzo. Fue poco después de que el propio líder anunciara una nueva batería de sanciones contra Moscú por la invasión a Ucrania, medidas orientadas a frenar el comercio con el país y, en particular, a cortar el flujo de bienes de lujo como el caviar, el vodka o los diamantes que la potencia del Este exporta.

El presidente estadounidense lanzó su advertencia sobre una tercera contienda mundial a la par que subrayó que las tropas de EE.UU. no pelearán en Ucrania. Sí tendrían que intervenir, en virtud del artículo 5 de la Alianza Atlántica, si Rusia agrediera a cualquier país miembro de la OTAN.