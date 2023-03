La biker colombiana que le da la vuelta al mundo está en Guatemala

La mujer colombiana que recorre el mundo en su motocicleta está de visita en Guatemala.

Gina Paola la motorista colombiana que recorre países en su moto está de visita en Guatemala para completar su reto de darle la vuelta al mundo.

"El mundo de Gina", lleva por nombre su blog, en el cual comparte su visita a los diferentes países. En su llegada a Guatemala, Gina colocó el parche con la bandera del país en su moto, el cual es el número 15 que visita.

En su llegada, Gina conoció la Ciudad Cayalá, Atitlán, Antigua Guatemala y el Volcán de Acatenango. Sobre el lago de Atitlán, Gina escribió, "Vale la pena dar la vuelta por el lago, hay muchos miradores, naturaleza, buena comida, buen ambiente".

"Definitivamente, es uno de los lagos más lindos que he visitado, no solo por la belleza si no por la cultura de cada una de las comunidades alrededor del mismo. La vista de los volcanes y el lago es increíble, una combinación extraña entre indígenas, extranjeros, yoga, arte y baile", detalla.