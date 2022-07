¿Cansado de su fortuna? Bill Gates donará todo su dinero a su fundación

Bill Gates planea donar toda su fortuna a la fundación filantrópica que creó junto a su exesposa

A través de su cuenta de Twitter, el empresario multimillonario Bill Gates anunció los planes que tiene con su fortuna, para así salir de la lista de los más ricos del mundo.

El hombre de 68 años busca donar toda su fortuna a la fundación filantrópica que tiene con su exesposa, Melinda Gates, con el fin de ayudar en labores benéficas.

As I look to the future, I plan to give virtually all of my wealth to the foundation. I will move down and eventually off of the list of the world’s richest people. — Bill Gates (@BillGates) July 13, 2022

"Mientras miro hacia el futuro, planeo dar prácticamente todo mi patrimonio a la fundación. Bajaré y eventualmente saldré de la lista de las personas más ricas del mundo", escribió el magnate.

Para iniciar con su plan, el pasado miércoles 14 de julio, Gates anunció una donación de 20 mil millones de dólares a su fundación, la cual afirmó que gracias a estos nuevos fondos, se podrá incrementar su gasto anual de salud global, pobreza e igualdad.

Y es que el fundador de Microsoft ha conseguido una cuantiosa fortuna por su trabajo. Además, el empresario se ha caracterizado por su amplia labor como filántropo.

La fundación

Bill y Melinda Gates idearon en 2010 la iniciativa Giving Pledge, a la que se unieron 40 personas y familias millonarias que hoy superan los 400 miembros.

El fin de este movimiento era donar la mayor parte de su fortuna a causas filantrópicas para abordar "problemas urgentes de la sociedad".

Desde entonces, la fundación ha alcanzado los 70 mil millones de dólares, gastando 79,200 millones desde que se inició.