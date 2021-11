¿Qué es "Bitcoin City", la nueva ciudad de Nayib Bukele? El presidente de El Salvador ha anunciado que construirá una ciudad financiera que según él, será referencia mundial.

OTRAS NOTICIAS: Bukele anuncia la construcción de un nuevo hospital

Hace dos meses que puso a circular el bitcóin como moneda de curso legal en El Salvador, y acaba de dar un nuevo paso. El presidente Nayib Bukele construirá "Bitcoin City", como parte del plan de convertir a su país en un centro financiero mundial.

Bukele empezó la era bitcóin en septiembre, entre la desconfianza y el entusiasmo de la comunidad internacional, cuando la criptomoneda estaba por sobre los 44,000 dólares. Hasta este domingo el criptoactivo se había apreciado más del 30% y ronda los 60,000 dólares.

Durante su gestión se han adquirido 1,120 bitcóins; los que, según dijo, han registrado "ganancias suficientes" para iniciar la construcción del primer hospital veterinario público y 20 escuelas. "El bitcóin ha comenzado a cambiar el mundo y lo cambiará aún más. El Salvador está en un momento histórico", dijo el gobernante ante una multitud de bitcoineros congregados en Mizata, una playa del Pacífico localizada 80 km al suroeste de San Salvador.

Bukele en un evento anunciando la ciudad del Bitcoin. (Foto: AFP)

La ciudad

En Mizata fue el fin de fiesta de Labitconf, un foro mundial que ha reunido a entusiastas y millonarios de las criptomonedas. Allí anunció el lanzamiento de "Bitcoin City". Aún sin plazo de construcción, estará en la ciudad costera de Conchagua, donde se encuentra el volcán del mismo nombre, que le dará la energía a través de una planta geotérmica. Tendrá aeropuerto, zonas residenciales y comerciales y una plaza con el símbolo de bitcóin en el centro.

Sin otro impuesto más que el del valor agregado (IVA), será una ciudad ecológica y se financiará inicialmente con bonos emitidos en el ecosistema bitcóin, equivalentes a unos 1,000 millones de dólares.

"El Salvador será el centro financiero del mundo. El Singapur de América", dijo Samsom Mow, director estratégico de Blockstream, proveedor de tecnología blockchain (en la que operan las criptomonedas) y quien apoya a Bukele en la emisión de los "Bitcoin Bonds".

Los asistentes alardearon de cómo podían comprar con la criptomoneda desde su desayuno en un McDonald's hasta las tradicionales pupusas, tortillas gruesas de maíz rellenas con queso y carne de cerdo.

Entre los conferencistas estuvo en forma virtual el estadounidense Sam Bankman-Fried, director ejecutivo de FTX y una de las personas más ricas en criptomonedas en el mundo según Forbes, con una fortuna equivalente a 26,000 millones de dólares.

1/ I’m back at my hotel now with wifi so going to use this thread to share videos I took of the #bitcoin city announcement.



First, @nayibbukele entrance pic.twitter.com/QabhEElknl — ₿itcoin Gandalf (@BTCGandalf) November 21, 2021

Furor por el bitcóin

Más de la mitad los 6.7 millones de salvadoreños han descargado en sus celulares la aplicación Chivo, la billetera digital que con un regalo equivalente a 30 dólares puso a disposición el gobierno para estimular las transacciones y recibir remesas del extranjero.

Es obligatorio aceptar operaciones con bitcóin, pero el usuario final puede optar por dólares en la transacción definitiva, moneda oficial del país hace 20 años.

El expresidente del Banco Central de Reserva de El Salvador, Carlos Acevedo, al margen de la conferencia estimó que a pesar de ser un "activo especulativo de alto riesgo" la inversión en bitcóin se ha vuelto "atractiva" porque atraviesa "una de sus mejores rachas".

Según dijo a la AFP el economista salvadoreño Luis Membreno, "una moneda debe ser estable, que les permita a las personas hacer una planificación financiera, que no exponga los recursos escasos que muchas personas tienen a una volatilidad que puede llevarla a perder lo poco que tengan".

Pero su colega argentino Carlos Maslatón consideró que el bitcóin tiene "un largo camino al alza", que podría llegar en dos años cerca de los 400,000 dólares.