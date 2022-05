Salen a luz las primeras imágenes de Rachel Zegler como "Blanca Nieves"

Salen a la luz las primeras imágenes de Rachel Zegler como "Blanca Nieves".

El Diario británico Daily Mail reveló imágenes no oficiales que muestran a Rachel Zegler como "Blanca Nieves", en la película "Snow White and the Seven Dwarfs", dirigida por Marc Webb.

En las imágenes, se observa a Rachel luciendo el clásico atuendo en tonos amarillo y azul, acompañado de un cabello corto con rizos y accesorios.

¡PRIMER VISTAZO DE BLANCANIEVES! Desde el set de filmación del live action de #Disney, tenemos el primer vistazo de cómo lucirá #RachelZegler caracterizada de #Blancanieves pic.twitter.com/gvFdzst9j3 — Gaby Meza - (@GabyMeza8) May 20, 2022

Si bien, la noticia de que Rachel interpretará a "Blanca Nieves" no fue bien recibida por todos, usuarios en redes expresaron que el vestuario es muy parecido al original.

¿Quién es Rachel Zegler?

La actriz de raíces colombianas por parte de su madre, tiene 20 años y ha destacado su talento en el canto y la actuación. Además, tiene su propio canal de Youtube en donde cuenta con más de 220 mil suscriptores.