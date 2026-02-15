Botoneta Racing Team corona a primeros ganadores de temporada

El único serial 100 por ciento guatemalteco que ha logrado su internacionalización total, el Botoneta Racing Team, realizó su primera fecha en la mítica pista del Autódromo Internacional El Jabalí, la cual, fue testigo de los primeros ganadores de las cinco categorías que se disputaron en la temporada 2026.
Para esta competencia, desde hace varias semanas, los vehículos han tenido mejoras, no solo en su aspecto visual, sino que además en su desempeño motorizado. Esto, para brindar un espectáculo de alto nivel, en la primera jornada de competencia, la cual se realizó este domingo en una de las pistas más importantes de Centroamérica.
De esta manera, Rodrigo "El Chino" Castillo, Andrés Guerrero, y el joven piloto, Eduardo Canizales, ocuparon las primeras tres plazas de la categoría, BP Cup; mientras que, en GTR ULTRA, Juanes y Marco Morales, padre e hijo, dominaron los dos hits de competencia. El actual campeón de la división, Raymond Zaid, fue segundo, y Erick Samayoa Sr. y Erick Samayoa Jr., ocuparon la tercera plaza.
En la división, GTR PRO, Ángel Montoya, se llevó los laureles de la victoria. El triunfador, fue seguido por la dupla de Luis Gaytán y Brian Palma, y Jorge Zaid, quienes ocuparon la segunda y tercera posiciones, respectivamente.
Los pilotos, Brian y Jason Méndez, Estuardo Gálvez, y la dupla de David Canales y Pablo Pacheco, se llevaron el triunfo en las categorías, GTR, GTO, y GTU, respectivamente.
La segunda fecha del Campeonato de Automovilismo Botonera Racing Team, se desarrollará el próximo 19 de abril, en la catedral del automovilismo centroamericano, el Autódromo Internacional El Jabalí.