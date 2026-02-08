Cuna de Campeones: Los Karts 2026 desatan la pasión en Autódromo Los Volcanes

-

El Campeonato Nacional de Karts vuelve a la acción, ya que, en el Autódromo Los Volcanes se celebró la primera fecha del Campeonato 2026, con la participación de aproximadamente 100 pilotos, distribuidos en más de 10 categorías, que van desde niños hasta adultos.

Los Go Karts, la cuna de los futuros pilotos de automovilismo, y división en la cual los mayores pulen su manejo para enfrentar autos de turismo y fórmula, dio inicio en Guatemala, con la realización de la primera de las siete fechas que se tienen programadas para la temporada 2026.

De esta manera, el Autódromo Los Volcanes inició el año de competencias automovilísticas en alto nivel. A escena se presentaron aproximadamente 100 corredores, quienes fueron divididos en diversas categorías, según la edad y características de sus karts.

Así, en la división VLR Senior, Nikolas Ramila, André Granados, y la dupla integrada por Ricardo y Carlos Maldonado, ocuparon los primeros tres lugares de la tabla general. En VLR Junior, Fernando Renderos, Carlos Jeréz y Kendell Aldana, hicieron el uno, dos y tres, en el podio de triunfadores.

Los triunfadores de sus respectivas divisiones, ganaron los primeros puntos de la temporada, y con ello iniciaron con el pie derecho el certamen 2026. (Foto: PSLMX)

En 125 cc. TAG Junior, Fernando Wiler Jr., conquistó el triunfo, y fue seguido por Matías Cordero y Marco Bautista, quienes ocuparon, el segundo y tercer puestos, respectivamente. En una de las divisiones con más afluencia de la fecha, 125 cc. TAG Senior, la competencia fue muy cerrada; sin embargo, José Quezada se llevó los laureles de la victoria, y fue escoltado en el podio por Roberto Renderos, y Carlos Maldonado Jr.

Los pilotos, Rafael Buonafina, Julio Méndez y Carlos Salazar, ocuparon los primeros tres lugares de la tabla general de 60 cc. TAG Mini; mientras que, en 60 cc. TAG Micro, José Daniel Chacón, conquistó la victoria, Sebastián German, ocupó la segunda plaza, y John Peter Hazbun, se hizo con el tercer puesto.

En la división más pequeña del evento, 50 cc., Juan Marco Ruiz obtuvo el primer puesto, Matías Moreno fue segundo, y el tercer lugar se lo llevó Enrique García.

La segunda fecha del Campeonato Nacional de Karts, se realizará el próximo 21 y 22 de marzo, en el autódromo Los Volcanes.