Puente se desploma al no soportar el peso de 100 personas en Brasil

Los transeúntes ignoraron la advertencia del máximo de personas que podían estar sobre la estructura, por lo que colapsó.

Un puente colgante para peatones colapsó en la madrugada del lunes, mientras alrededor de cien personas lo cruzaban, según informaron las autoridades locales en Río Grande do Sul en Brasil.

A pesar de que el puente de unos 30 metros de largo tiene capacidad para 20 personas, un gran número de transeúntes intentó cruzarlo al mismo tiempo, lo que provocó que cediera y colapsara la estructura.

El Ayuntamiento de Torres señaló que el derrumbe se produjo a las 2:20 de la mañana, debido al exceso de peso en el puente durante el cruce de los peatones. Los bomberos de los estados de Rio Grande do Sul y Santa Catarina acudieron al lugar para el rescate.

La escasa altura y el material del cruce (mayormente cuerdas) hizo que los afectados no sufran heridas de gravedad.

A ponte pênsil sobre o Rio Mampituba, entre Torres, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, e Passo de Torres, em Santa Catarina, caiu parcialmente na madrugada desta segunda-feira (20).



Segundo os Bombeiros, entre 20 e 30 pessoas foram retiradas do rio. pic.twitter.com/5m2sDR9cG2 — Pra Célia Andrade (@anndrade_celia) February 20, 2023

Los bomberos trasladaron entre 15 y 20 personas con heridas de consideración a un hospital, mientras que el resto no requirió de mayores atenciones primarias.

Aunque se corrió la voz sobre la desaparición de dos personas, no se han presentado denuncias o avisos ante las autoridades, pero socorristas han realizado un rastreo para descartar dicho extremo.