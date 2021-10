Actriz de "Capitana Marvel" compartió la historia de una guatemalteca

Rosa es una estudiante guatemalteca que fue beneficiada por una beca gracias al programa de Michelle Obama, el cual busca empoderar a las niñas en todas partes del mundo.

Según lo destacado en las imágenes que compartió Brie Larzon, Rosa es una estudiante que ha logrado superar diversos obstáculos para poder tener acceso a la educación.

En una imagen se logra leer que la joven guatemalteca se encuentra en el 2do. de bachillerato y vive en un área rural de Guatemala con sus hermanos y su madre, quien logró construir una casa con sus propias manos.

Con esta imagen, comienzan las historias de Instagram de Larzon

Traducción de la imagen: Hoy me uní a la Alianza de Oportunidades para las Niñas de Michelle Obama para arrojar luz sobre el empoderamiento de las niñas en todo el mundo. Rosa, una estudiante inspiradora de Guatemala que está superando las dificultades para obtener su educación, se está apoderando de mi cuenta hoy, para compartir su historia. ¡Te toca a ti Rosa!

En las siguientes historias, Rosa cuenta que su madre trabaja en el campo y limpia casas para mantenerla a ella y a sus hermanos.

"Ella solo pudo estudiar hasta tercer grado, y yo sabía que yo misma tendría que abandonar la escuela después de sexto grado", dice Rosa.

Ante los impedimentos que Rosa tenía para poder optar a la escuela, ella se encontraba triste, pues veían que no podía continuar con sus estudios. Sin embargo, la Cooperativa por la Educación le ofreció una beca de parte de "Girls Opportunity Alliance" y Rosa al ver la oportunidad "lloró de la alegría".

Traducción: Estaba triste porque me encantaba estudiar. Sabía cuánto me extrañaría mis clases de matemáticas y arte. Pero como no podíamos permitirme continuar, ni siquiera pensamos que fuera una posibilidad para mí, terminar la escuela secundaria.