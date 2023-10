Britney Spears revela el motivo que la llevó a "raparse" la cabeza en 2007

-

Britney Spears revela el motivo detrás de su decisión de raparse la cabeza en el año 2007.

En el año 2007, la intérprete de "Toxic" se encontraba atravesando un divorcio y a la vez era el foco de atención de la prensa.

Sin embargo, al encontrarse en medio de polémicas que involucraban su vida personal y pública, Britney Spears se rapó la cabeza.

"Cuando era pequeña, me miraban mucho. Me miraban de arriba abajo, la gente me decía lo que pensaba de mi cuerpo desde que era adolescente. Afeitarme la cabeza y hacer teatro eran mis formas de responder", reveló la cantante en "The Woman in Me", según un extracto que fue publicado por People.

Mientras se especulaba que tras afeitarse la cabeza la cantante intentaba ocultar algunos rastros de la supuesta adicción a las drogas, Spears da a conocer en este momento que únicamente quería reafirmar su "independencia".

A través de su libro de memorias titulado "La mujer que hay en mí", Spears permite conocer íntimamente un poco más sobre su vida, desde su debut al estrellato, siendo una adolescente, hasta que se convirtió en una de las cantantes femeninas más influyentes alrededor del mundo.

Con sus memorias, la princesa del pop espera que desaparezcan los rumores y la desinformación que la rodea.

"No más conspiraciones, no más mentiras: solo yo, dueña de mi pasado, presente y futuro", señala la cantante.

"The Woman in Me", el libro de la cantante Britney Spears, será lanzado el 24 de octubre de 2023.