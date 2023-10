Fue en casa: Britney Spears revela desgarradores detalles del aborto que sufrió

-

Britney Spears reveló sus duras experiencias en su autobiografía "The Woman in Me" sin embargo lo que dejó fríos a muchos fue su aborto del bebé de Justin Timberlake.

EN CONTEXTO: La polémica confesión de Britney Spears sobre Justin Timberlake

Spears decidió liberarse de las cargas que le han agobiado todos estos años al tener que guardar silencio acerca de los momentos en los que fue explotada y sexualizada por la industria.

Su mediática relación con Justin Timberlake estuvo en el centro de atención y se dijo que ella fue la culpable de la ruptura debido a un engaño, sin embargo, recientemente lo que llamó la atención fue su confesión acerca del hijo que iba a tener con otra de las estrellas del momento. El embarazo tuvo que ser interrumpido pues el ex integrante de la boy band NSYNC no quería ser padre en ese momento.

Desgarradores detalles

Britney dijo en su libro cuyo adelanto fue publicado por People y TMZ, que estaba muy enamorada de Timberlake y luego recibió la inesperada noticia de que sería mamá: "El embarazo fue una sorpresa pero para mí no era una tragedia", confesando que le habría gustado formar una familia.

"Pero Justin definitivamente no estaba contento con el embarazo, dijo que no estábamos preparados para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes", escribió.

Según el medio TMZ, en el texto la cantante de pop afirmó que tuvo que abortar en su casa, afirmando que el procedimiento fue "insoportable" y que la medicación le provocó fuertes dolores físicos, además durante el traumático procedimiento con ella se encontraba Justin.

"Era importante que nadie se enterara del embarazo o del aborto, lo que significaba hacer todo en casa, seguí llorando y sollozando hasta que todo terminó, me tomó horas y no recuerdo como terminó pero sí, veinte años después, recuerdo el dolor y el miedo", argumentó.

Actualmente Britney tiene dos hijos adolescentes, recientemente se divorció de Sam Asghari, tras esto lanzó la bomba de la publicación de sus memorias.

"The Woman in Me" saldrá de manera oficial a la venta el 24 de octubre de 2023.