La amenaza de Bukele: "Van a tener comida, dos tiempos y sin pollo"

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, amenazó a los pandilleros que no habrá comida en las cárceles si hay represalias por las capturas. "A ver cuánto duran", advirtió.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró que más de 6 mil pandilleros fueron detenidos en nueve días de vigencia de un régimen de excepción en respuesta a una ola de 87 homicidios del 25 al 27 de marzo.

Con las nuevas aprehensiones, más los 16 mil pandilleros que ya estaban encarcelados antes de la escalada homicida, el país tiene a "22 mil" miembros de esos grupos delictivos en los presidios, dijo el mandatario al juramentar a 1,450 nuevos miembros del ejército en la Escuela Militar.

"Déjense capturar"

A los 22 mil pandilleros "los tenemos sin colchonetas, durmiendo en el suelo, hacinados (y) con dos tiempos de comida", sostuvo Bukele, quien censuró las críticas que le hacen organismos humanitarios a nivel local e internacional por presuntas violaciones a los derechos humanos.

En otro acto en el que juramentó a 205 nuevos policías en un cuartel del sureste de San Salvador, Bukele aprovechó para enviar un mensaje a las pandillas ante rumores de que, por las operaciones masivas de captura, pretenden "vengarse" de la población honrada al azar.

Si cometen un acto de venganza "no va haber un tiempo de comida en las cárceles (...) les juro por Dios que no comerán un arroz, y vamos a ver cuánto tiempo duran, y no me importa lo que digan organismos internacionales", enfatizó.

Tras insistir a las pandillas que "solo hay dos caminos: la cárcel o la muerte", Bukele les recomendó no resistirse al arresto porque en la cárcel "van a vivir y van a tener comida (en) dos tiempos y sin pollo".

Asimismo, el mandatario anunció que ordenó que se inicie la construcción de una cárcel de máxima seguridad con capacidad para 20.000 pandilleros.

MENSAJE A LOS CRIMINALES: pic.twitter.com/mKJXnqGWfi — Nayib Bukele (@nayibbukele) April 5, 2022

El régimen

El 27 de marzo, el Congreso, a pedido de Bukele, decretó el estado de excepción que regirá por un mes para frenar la violencia de las pandillas otorgando poderes a la policía y el ejército.

El miércoles, el Parlamento, controlado por el oficialismo, reformó el código penal para aumentar de 9 a 45 años de prisión la pena máxima por pertenecer a pandillas, en medio de una serie de reformas legales.

El Salvador cerró 2021 con una tasa de homicidios de 18 muertes por cada 100 mil habitantes, según datos oficiales.