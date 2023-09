No, Bukele no llegó al Doroteo Guamuch y esta es la historia del video viral

-

El video muestra a un aficionado con un notorio parecido al presidente salvadoreño Nayib Bukele, por lo que muchos aseguraron que el presidente vino a Guatemala para apoyar a su selección. Pero, no es así.

En el contexto del partido entre Guatemala y El Salvador llevado a cabo la noche del jueves 7 de septiembre en el Estadio Doroteo Guamuch Flores, un curioso video se hizo viral en redes sociales.

Este audiovisual es protagonizado por un aficionado con un notable parecido al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, quien se encuentra en un estadio celebrando y apoyando a su selección. Algunos guatemaltecos afirmaban que se trataba del mandatario y que habría viajado a Guatemala para apoyar a su selección.

En ese sentido, Soy502 se contactó con el aficionado que causó sensación en las últimas horas para que revelara el contexto de la situación. Según detalló, se trata de un video grabado en 2021 en el Estadio Cuscatlán de El Salvador.

Y aunque sí es de nacionalidad salvadoreña, comentó que todo fue una broma entre amigos para hacer creer a otras personas que se trataba del mandatario. "Fue para las clasificatorias al Mundial de Qatar, era El Salvador vs Estados Unidos y fue en el Estadio Cuscatlán el 2 de septiembre de 2021".

"Un amigo mío llevaba unos lentes oscuros, me los puse y como ya cargaba una gorra solo me la puse para atrás (...) El día que fui al estadio uno de mis cheros grita: 'Miren, aquí está Nayib, saluden al presi' y en ese ratito toda la gente se me dejó ir, me tomé quizá unas cien fotos y me empecé a hacer viral", compartió con Soy502.

View this post on Instagram A post shared by Dream of Guatefornication (@guatefornication)

El aficionado dijo que la broma "se salió de control" cuando un canal televisivo de El Salvador realmente creyó que sí se trataba de Nayib Bukele. Sin embargo, el joven recalca que todo es una forma de molestar entre sus amigos.

El clip se hizo viral en varias páginas locales tras captar la atención de cientos de internautas. Algunos no dan crédito al gran parecido que el joven tiene con el mandatario salvadoreño.

Guatemala triunfa

La noche del jueves 7 de septiembre, la Selección de Guatemala inició su aventura en la Liga A de la Liga de Naciones de la Concacaf 2023-24 luego de vencer a El Salvador en el Estadio Doroteo Guamuch Flores.

Frente a 19 mil espectadores en el 'Coloso de la zona 5', la bicolor volvió a la actividad internacional, de manera oficial, luego de su gran actuación en la Copa Oro 2023.

Guatemala se apoderó del balón desde los primeros minutos del encuentro, mientras que El Salvador no encontraba cómo tapar los espacios de los guatemaltecos. El marcador final dio la victoria la bicolor al quedar 2-0.