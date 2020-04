Bukele endurece medidas a costa de su "popularidad"

“Hoy he escuchado cosas que me partieron el corazón, como una enfermera que dijo que no la dejaban subir a un bus por temor a que tuviera el virus y contagiara a los demás. En España la gente les aplaude al personal de salud, debemos valorarlo”, Presidente @nayibbukele. pic.twitter.com/C8i7p6h0ku