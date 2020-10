Las burlas de "Don Francisco" que hicieron llorar a Lili Estefan

⭐️ Síguenos en Google News dando clic a la estrella

El mismo presentador, Mario Kreutzberger, mejor conocido como "Don Francisco", fue quien reveló que en varias ocasiones hizo sufrir, sin querer, a Estefan, cuando comenzaron a trabajar juntos en la televisión.

“Durante mucho tiempo yo le fui haciendo bromas, era bromista en aquel entonces. Le hacía bromas a Lili por la boca, hasta que un día le encuentro llorando a mares en mi camerino, ¡Hasta cuando me vas a ofender con mi boca!, ¡Qué te pasa con mi boca!”, le dijo Estefan.

En ese momento, el chileno le respondió: "Lili, yo nunca quise ofenderte, todo lo contrario, yo creo que tu boca es algo tan tuyo, que va a ser tu marca, y creo que ella se dio cuenta de eso y le sacó partido”, aseguró.

Por su parte, Lili comentó: “Yo llegaba a la casa y mi abuela me decía, 'Lili, el problema con tu boca es que tienes que reírte diferente, practica frente al espejo'”. Ella sonreía entonces con gestos más pequeños, pero al llegar al trabajo, las lecciones de su abuela se le olvidaban.

Al volver a reírse con naturalidad, "Don Francisco" le decía frente a la cámara cosas como: “No tanto, que hay personas con televisores de pantalla chica”.

“Yo pensaba, ahora llego a casa y mi abuela me va a regañar. Y con el tiempo me he dado cuenta, yo no tengo la boca grande, tengo la cara estrecha”, bromeó Estefan.

Pese todo esto, su amistad ha perdurado con el tiempo y, este año, Lili será la encargada de organizar la fiesta de cumpleaños de Mario, quien el próximo 28 de diciembre cumplirá 80 años.