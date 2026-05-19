Maco Antonio Fión: El futbolista petenero que llegó a los Juegos Olímpicos

-

Descubre la historia de Marco Antonio Fión, el legendario defensor nacido en Santa Elena, Petén. De jugar con pelotas de trapo a conquistar el Norceca de 1967 y convertirse en el primer futbolista petenero en unos Juegos Olímpicos, conoce su legado en el balompié guatemalteco.

El mítico Marco Antonio Fión Castellanos convirtió su nombre y legado en toda una institución en Santa Elena, cabecera departamental de Petén, donde jugaba con pelotas de trapo y despertó su talento para luego convertirse en una leyenda del futbol nacional.

Conocido popularmente como Maco Fión, se consagró gracias a su talento y capacidad en el campo de juego. Nació en Santa Elena de la Cruz el 17 de enero de 1947, pero el futbol lo volvió eterno.

De jugar con una pelota de trapo en sus inicios pasó a ser seleccionado nacional. (Foto: RR. SS.)

Defensa central y centrocampista de temple firme, Fión fue parte de la generación dorada que escribió la página más brillante del balompié nacional: la conquista del Campeonato de Naciones de la Concacaf de 1967, en Honduras.

Aquel Norceca sigue siendo el máximo título de la Selección Mayor y Maco lo defendió con la solvencia que lo caracterizó en la Liga Nacional.

Aunque su profesión es ser contador, Marco Antonio Fión Castellanos se consagró como futbolista. (Foto: Archivo)

Su carrera en clubes nacionales lo llevó a vestir los colores de Tipografía en 1964; luego se trasladó a Municipal en 1969, ahí ganó la Liga Nacional.

Luego pasó a las filas de Aurora, ganando la Liga Nacional, en 1975; la Copa Fraternidad Centroamericana, en 1976; la Liga, en 1978, y nuevamente la Fraternidad de 1979. En 1981, militó como parte del equipo Finanzas Industriales. Fue con Aurora donde vivió su etapa más sólida, alzando títulos y consolidándose como referente defensivo.

Su lectura de juego y liderazgo lo convirtieron en pieza fija para los técnicos de la época. En 1976, Fión marcó otro hito al convertirse en el primer futbolista petenero en disputar Juegos Olímpicos; representó a Guatemala en Montreal y abrió una ruta que después seguirían talentos del norte del país.

Fuera de la cancha, Fión era Contador Público y Auditor colegiado. Combinó la disciplina de los números con la del futbol, ejemplo de que la carrera deportiva y la formación académica podían ir de la mano.

Maco Fión se convirtió en un referente del futbol en Petén y a nivel nacional. (Foto: RR. SS.)

Sus compañeros siempre lo identificaron como un hombre callado, trabajador y profundamente orgulloso de sus raíces.

En 1970, la Municipalidad de Flores, Petén, nombró Marco Antonio Fión al estadio de Santa Elena. Durante cada torneo local, cada escuela de futbol que pisa ese césped rinde tributo silencioso al hombre que puso a Petén en el mapa del futbol y que demostró que los objetivos se alcanzan.

Vistió los uniformes de varios equipos nacionales, pero fue en Aurora donde tuvo su paso más destacado. (Foto: RR. SS.)

Maco Fión murió el 8 de septiembre de 2018 en ciudad de Guatemala, a los 71 años; fue un infarto el que apagó al hombre, pero no a la leyenda.

Su nombre sigue siendo sinónimo de garra, identidad y apertura de caminos. Es el recordatorio de que la historia del futbol guatemalteco también se escribió desde Santa Elena de la Cruz en el norte de Guatemala.