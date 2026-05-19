Óscar Santis estaría cerca de dejar Antigua para fichar por club de Malasia

El futuro de Óscar Santis volvería a estar ligado al extranjero. "Lelito" estaría cerca de convertirse en nuevo jugador del Brunéi DPMM FC, equipo que compite en la Súper Liga de Malasia.
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Las negociaciones entre ambas partes avanzaron en los últimos días y todo apunta a que el atacante panzaverde viajará a Asia durante la segunda quincena de junio para incorporarse a la pretemporada de su nuevo club.
Antes de concretar su salida de Antigua, Santis permanecerá con la Selección Nacional para disputar los amistosos de la próxima Fecha FIFA, en los que el equipo dirigido por Luis Fernando Tena enfrentará a República Checa y Ecuador en Estados Unidos.
De confirmarse el fichaje, el atacante dará un nuevo paso en su carrera internacional y se sumará a una liga que en los últimos años ha incrementado la llegada de futbolistas extranjeros en busca de mayor competitividad.