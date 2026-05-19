"Cordillera de Fuego", película de Jayro Bustamante se estrena en el país

La película guatemalteca "Cordillera de Fuego" de Jayro Bustamante, se presentó en Sololá, Guatemala, con un lleno total.
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La quinta película del director guatemalteco fue vista el sábado 16 de mayo al aire libre en Santiago Atitlán, con la asistencia de los pobladores que apoyaron en la elaboración de la misma.
La cinta se vio por primera vez en la "40 edición del Mar del Plata Film Festival", celebrado en Argentina y ahora se presenta donde todo comenzó.
La trama
Escrita por Jayro Bustamante, Luis Carlos Pineda y Margarita Kénefic, habla de un nuevo volcán que se forma en la Cordillera de Fuego de Guatemala, despertando oportunidades de negocio para uno y una amenaza para los locales.
La historia se inspira en la tragedia ocurrida el 3 de junio de 2018 con la violenta erupción del Volcán de Fuego que dejó como saldo 429 muertos y 229 desaparecidos.
El soundtrack está a cargo de la cantautora guatemalteca Sara Curruchich con la composición de Pascual Reyes.
Bustamante es un guatemalteco que ha destacado la escena cinematográfica nacional e internacional. Además, ha sido reconocido por múltiples entidades globales debido a filmes como Ixcanul (2015), Temblores (2019), La Llorona (2019) y Rita (2024).
Al igual que con el estreno de Ixcanul, un área comunitaria, en este caso la "Escuela Oficial Rural Mixta Comunidad Chukmuk" sirvió como el lugar para mostrar el resultado.
El escenario de la trama fue Santiago Atitlán y San Lucas Tolimán.