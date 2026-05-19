Guatemala arranca entrenamientos para enfrentar a Ecuador y República Checa

La Selección de Guatemala inició esta semana su preparación para la fecha FIFA del próximo mes con un primer microciclo de entrenamientos dirigido por Luis Fernando Tena en el Centro de Alto Rendimiento.
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El estratega mexicano comenzó los trabajos con un grupo reducido de futbolistas, integrado en su mayoría por jugadores de equipos que ya finalizaron su participación en el Clausura.
Antigua es el club que más aporta en esta primera etapa, con seis convocados tras quedar eliminado en los cuartos de final del campeonato. Entre ellos, destaca el retorno de Óscar Santis cuyo futuro se encuentra en el aire y estaría por sumarse al DPMM FC de Brunéi, en Malasia.
Por su parte, los jugadores de Municipal y Xelajú se incorporarán la próxima semana, una vez finalice la serie por el título del Clausura.
La Azul y Blanco disputará dos amistosos en Estados Unidos durante la próxima ventana internacional: el 4 de junio ante República Checa y el 7 frente a Ecuador.