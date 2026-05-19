Tukan, la nueva pickup de Volkswagen para la región

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Volkswagen ha elegido la convocatoria a la Copa del Mundo, siendo uno de los momentos más emblemáticos del calendario deportivo, para presentar la inédita Tukan, la nueva pickup desarrollada para Brasil y la región.

El modelo llegó para el evento de convocatoria de la Selección Brasileña de Fútbol masculina, realizando en el Museo del Mañana, en Río de Janeiro, con un lenguaje visual creado especialmente para este momento.

La intervención visual mezcla símbolos vinculados con la música, el fútbol, la naturaleza, la celebración y la identidad nacional. Íconos como el tucán, que inspira el nombre de la pickup, el pandero, el Cristo Redentor, la bandera de Brasil y las cinco estrellas en referencia a la Selección y a la seguridad del line-up de Volkswagen aparecen distribuidos sobre la carrocería.

Todos estos elementos están envueltos por un inédito camuflaje artístico creado por el equipo de Diseño de Volkswagen do Brasil.

“ Queríamos crear algo más profundo, conectado con la memoria afectiva de las personas. Los azulejos forman parte del escenario de muchos momentos vividos por los brasileños ” José Carlos Pavone , head de Diseño de Volkswagen para las Américas.

Para la primera aparición pública de Tukan, Volkswagen do Brasil revela detalles importantes del proyecto, como el debut de la plataforma MQB en una pickup de la marca, el nombre del propio producto estampado directamente en la carrocería y la suspensión trasera con eje rígido y ballestas, que garantizará al vehículo confort, versatilidad como capacidad de carga.

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Conoce más de cerca todas las curiosidades sobre Tukan

Tukan es la primera pickup de la marca construida sobre la plataforma MQB, reconocida internacionalmente por su flexibilidad industrial, reducción de peso y robustez.

La plataforma MQB ofrece la flexibilidad necesaria para el desarrollo de diferentes configuraciones de vehículos a partir de una misma base, mediante el ajuste de las principales dimensiones y la adaptación estructural para incorporar distintas tecnologías.

En el caso de Tukan, se realizaron evoluciones específicas, como la adopción de una suspensión trasera con eje rígido y ballestas, una solución que garantiza la robustez y la capacidad de carga adecuadas para las exigencias de este tipo de vehículo.

Su sistema fue cuidadosamente proyectado para ofrecer una robustez, asegurando durabilidad incluso en condiciones severas de uso al absorber eficientemente las irregularidades del terreno, preservando el confort de los ocupantes y la integridad del vehículo, especialmente durante el transporte de carga o en recorridos desafiantes.

La Volkswagen Tukan también es el primer modelo de la marca en América Latina en llevar el propio nombre del producto estampado en la chapa trasera del vehículo, aportando más personalidad al modelo.

Este modelo es un nuevo proyecto 100% diseñado, planificado y desarrollado en la región, con producción confirmada en el estado de Paraná (Brasil), y forma parte de la ofensiva de 21 lanzamientos de la marca en la región hasta 2028.