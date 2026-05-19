Baja leve en precios del petróleo tras nuevos comentarios de Trump sobre Irán

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El presidente estadounidense indicó que no esperaba reiniciar conflictos con Irán.

Los precios del petróleo retrocedieron levemente este martes 19 de mayo en medio de una fuerte incertidumbre por los comentarios de Donald Trump sobre Irán, y las promesas de Teherán de abrir "nuevos frentes" en caso de ataques.

El Brent cayó 0,73% hasta 111,28 dólares y el WTI un 0,82% hasta 107,77.

El mandatario estadounidense reiteró a periodistas que esperaba no reiniciar las hostilidades contra Irán, pero que podría "tener que asestarles otro gran golpe. No estoy seguro por ahora", dijo.

Consultado sobre cuánto tiempo estaba dispuesto a esperar para que Irán se siente a la mesa de negociaciones, contestó con evasivas. El pasado lunes destacó una evolución "muy positiva" de las negociaciones con Teherán.

"Aunque el mercado todavía reacciona a este tipo de noticias, empieza a tomar con pinzas este tipo de grandes titulares", subrayó Bjarne Schieldrop, de SEB.

Según el analista, Trump adopta un tono mucho más conciliador cuando el Brent "se negocia por encima de los 110 dólares el barril".

El Brent cayó un 0,73% lo que significa que el petróleo llegó a un precio de 111,28 dólares. (Foto ilustrativa: iStock)

20% del consumo mundial

El mercado sigue centrado en el estrecho de Ormuz, donde el tráfico está prácticamente paralizado desde el inicio del conflicto a finales de febrero.

El comercio mundial de hidrocarburos "depende en gran medida de un pequeño conjunto de pasos obligados, cuellos de botella marítimos" que "en condiciones normales reducen generalmente los tiempos y los costos de tránsito", destacó Natasha Kaneva, de JPMorgan.

Por Ormuz pasa habitualmente un 20% del consumo mundial de petróleo y gas.

Sin embargo, solo medio centenar de buques cargados de materias primas atravesaron el estrecho la semana pasada, según la empresa de seguimiento marítimo Kpler, muy por debajo de lo habitual en tiempos de paz.

*Con información de AFP