¡Cachado! Conductor fue sorprendido tirando basura en la calle

Un conductor fue sorprendido tirando basura en la calle. Además, fue expuesto en redes sociales.

De acuerdo con la denuncia pública, los hechos ocurrieron a una orilla de la carretera en el kilómetro 11.7 ruta al Atlántico.

En fotografías que se han viralizado, se ve al hombre a descender de su vehículo, posteriormente abandonó bolsas plásticas de basura en la vía pública.

Ante esta situación, los internautas señalaron que esa ruta se ha vuelto común que varias personas abandonen sus desechos.

"Con razón toda la carretera del Atlántico es un basura, cuando ya no podamos respirar aire puro, cuando y nuestros ríos no tengan agua, cuando nuestras tierras no no den plantitas", escribió una usuaria.