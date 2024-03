¡Cachados! Multan a 10 automovilistas por carreras clandestinas (video)

-

El incidente se produjo en horas de la noche del 9 de marzo cuando las autoridades desmantelaron una carrera clandestina.

OTRAS NOTICIAS: Captan a delincuentes que despojan de su moto a un guatemalteco

Tras recibir denuncias de carreras ilegales, las autoridades del departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil lograron sorprender a varios de estos participantes.

El hecho tuvo lugar en Carretera a El Salvador en horas de la noche del sábado 9 de marzo.

A través de un video, las autoridades documentaron el incidente, donde varios conductores intentaron evadir la justicia.

Sin embargo, más adelante los esperaba un puesto de control.

De acuerdo con el reporte, se impusieron 10 multas, una de ellas asciende a Q25,000.

Uno de los conductores es multado tras intentar evadir a las autoridades. (Foto: Tránsito PNC)

Las infracciones fueron: una por licencia vencida, una por realizar carreras clandestinas, dos por no portar placas, dos por no portar licencia, dos por producir ruidos estridentes o exagerados, dos por no respetar el alto del agente.

Las autoridades resaltan que realizan este tipo de operativos para evitar las carreras clandestinas y evitar hechos de tránsito que puedan poner en riesgo la integridad de los guatemaltecos.