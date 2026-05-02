Se registran lluvias y caída de granizo en distintos puntos de la capital este sábado

La lluvia con viento cambio el clima de este sábado.
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El pronóstico del clima, para este sábado 2 de mayo, indicaba una tarde lluviosa.
Pero, la caída de granizo sorprendió con un cambio en las condiciones del tiempo.
A través de redes sociales usuarios reportan varias zonas afectadas tras las fuertes lluvias, entre ellas varios sectores de zona 6, 16, 17, 18, entre otras.
Se espera se prolonguen hasta la noche y estén acompañadas de actividad eléctrica y viento.
Conductor derrapa
Tras las fuertes lluvias, un transporte pesado derrapo sobre la ruta de la 15a. avenida de la Calzada José Milla y Vidaurre, zona 6.
El hecho ha obstaculizado el paso a desnivel Fuentes Mohr hacia el centro de la ciudad.
Autoridades de tránsito recomiendan circular con precaución y moderar la velocidad por seguridad.