Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Se registran lluvias y caída de granizo en distintos puntos de la capital este sábado

  • Por Maria Fernanda Gallo
02 de mayo de 2026, 16:20
Conductores reportan caída de granizo en la ciudad. (Foto: captura de video)

Conductores reportan caída de granizo en la ciudad. (Foto: captura de video)

La lluvia con viento cambio el clima de este sábado.

LEE TAMBIÉN: ¿Continuará el calor en el país? Así será el clima para este domingo

El pronóstico del clima, para este sábado 2 de mayo, indicaba una tarde lluviosa.

Pero, la caída de granizo sorprendió con un cambio en las condiciones del tiempo.

A través de redes sociales usuarios reportan varias zonas afectadas tras las fuertes lluvias, entre ellas varios sectores de zona 6, 16, 17, 18, entre otras.

Se espera se prolonguen hasta la noche y estén acompañadas de actividad eléctrica y viento.

Conductor derrapa

Tras las fuertes lluvias, un transporte pesado derrapo sobre la ruta de la 15a. avenida de la Calzada José Milla y Vidaurre, zona 6.

El hecho ha obstaculizado el paso a desnivel Fuentes Mohr hacia el centro de la ciudad.

Autoridades de tránsito recomiendan circular con precaución y moderar la velocidad por seguridad.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar