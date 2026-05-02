Se registran lluvias y caída de granizo en distintos puntos de la capital este sábado

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La lluvia con viento cambio el clima de este sábado.

El pronóstico del clima, para este sábado 2 de mayo, indicaba una tarde lluviosa.

Pero, la caída de granizo sorprendió con un cambio en las condiciones del tiempo.

A través de redes sociales usuarios reportan varias zonas afectadas tras las fuertes lluvias, entre ellas varios sectores de zona 6, 16, 17, 18, entre otras.

Lluvias fuertes con vientos en distintos sectores de la ciudad incluyendo ruta al Atlántico, zonas 5, 6, 10, 16, 17 y 18, se recomienda extremar precauciones por baja visibilidad y riesgos en la vía



Trabajamos para mejorar la movilidad de la zona#Prevención #MovilidadGT… pic.twitter.com/65cwjnl2Sd — Policía MT Ciudad de Guatemala (@PMTMuniGuate) May 2, 2026

Se espera se prolonguen hasta la noche y estén acompañadas de actividad eléctrica y viento.

Lluvia con granizo en la zona 6 de la capital. Atentos pic.twitter.com/KY7OlrbnfV — Clima Guatemala (@ClimaenGuate) May 2, 2026

Tormenta con granizo en la zona 18 de la capital. Atentos pic.twitter.com/u7LuOW2Tnw — Clima Guatemala (@ClimaenGuate) May 2, 2026

Conductor derrapa

Tras las fuertes lluvias, un transporte pesado derrapo sobre la ruta de la 15a. avenida de la Calzada José Milla y Vidaurre, zona 6.

El hecho ha obstaculizado el paso a desnivel Fuentes Mohr hacia el centro de la ciudad.

Cabezal derrapa y queda cruzado, bloqueando el paso a desnivel Fuentes Mohr en calzada José Milla 15 avenida zona 6.



Afecta tramo para llegar a calle Martí. #02may26PMT pic.twitter.com/83JUW5Lr5G — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) May 2, 2026

Autoridades de tránsito recomiendan circular con precaución y moderar la velocidad por seguridad.