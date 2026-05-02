Sábado caluroso, es el pronóstico del clima para este 2 de mayo

Se anticipa altas temperaturas en la mayor parte del país, especialmente durante las horas centrales del día.
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El calor marcará la jornada de este sábado 2 de mayo en gran parte del territorio nacional, según el pronóstico del INSIVUMEH.
Las temperaturas máximas podrían superar los 30 grados en varias áreas, mientras que en la madrugada y noche el ambiente será más fresco.
Se recomienda tomar precauciones por el calor; así como estar atentos a las posibles lluvias en horas posteriores.
En la ciudad de Guatemala, la temperatura podría alcanzar los 28 y 30 centígrados
En Zacapa se espera la temperatura máxima más cálida de 42 centígrados. Jutiapa, con 40; Esquipulas, Puerto Barrios y Huehuetenango, con 35; son otras de las zonas donde el calor se percibirá muy cálido.
Lluvias
Desde temprano se prevé la presencia de neblina o niebla en valles y zonas montañosas entre nubes dispersas y periodos de sol. Además, el viento ligero favorecerá a que la sensación térmica se mantenga elevada en distintas regiones.
Durante la tarde y noche, el ingreso de humedad y la inestabilidad en la atmósfera podrían provocar lluvias acompañadas de actividad eléctrica, principalmente en el norte, occidente, la Franja Transversal del Norte y el Altiplano Central.