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Sábado caluroso, es el pronóstico del clima para este 2 de mayo

  • Por Susana Manai
01 de mayo de 2026, 19:20
Este sábado se pronostica con altas temperaturas en gran parte del país. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Este sábado se pronostica con altas temperaturas en gran parte del país. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Se anticipa altas temperaturas en la mayor parte del país, especialmente durante las horas centrales del día.

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El calor marcará la jornada de este sábado 2 de mayo en gran parte del territorio nacional, según el pronóstico del INSIVUMEH

Las temperaturas máximas podrían superar los 30 grados en varias áreas, mientras que en la madrugada y noche el ambiente será más fresco.

Se recomienda tomar precauciones por el calor; así como estar atentos a las posibles lluvias en horas posteriores.

En la ciudad de Guatemala, la temperatura podría alcanzar los 28 y 30 centígrados 

En Zacapa se espera la temperatura máxima más cálida de 42 centígrados. Jutiapa, con 40; Esquipulas, Puerto Barrios y Huehuetenango, con 35; son otras de las zonas donde el calor se percibirá muy cálido. 

Se recomienda el uso de protector solar y mantenerse hidratado. (Foto ilustrativa: Shutterstock)
Se recomienda el uso de protector solar y mantenerse hidratado. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Lluvias

Desde temprano se prevé la presencia de neblina o niebla en valles y zonas montañosas entre nubes dispersas y periodos de sol. Además, el viento ligero favorecerá a que la sensación térmica se mantenga elevada en distintas regiones.

Fuente: Insivumeh
Fuente: Insivumeh

Durante la tarde y noche, el ingreso de humedad y la inestabilidad en la atmósfera podrían provocar lluvias acompañadas de actividad eléctrica, principalmente en el norte, occidente, la Franja Transversal del Norte y el Altiplano Central.

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