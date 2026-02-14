Calderón y Saravia van por título Match Play 2026 en la categoría campeonato

-

Listos los finalistas del Campeonato Nacional Match Play de Golf

Dos de los mejores golfistas juveniles de Guatemala. Matías Calderón y Fernando Saravia disputarán este domingo el título del Nacional Match Play de Golf 2026, en el field del Club Campestre San Isidro. Desde el primer día de competencia, ambos demostraron el gran nivel que poseen, y por ende se enfrentarán en un cara a cara, de todo o nada, en la categoría Campeonato.

Este sábado, Saravia se impuso en su duelo a Diego García; mientras que, Calderón venció a Mateo Asturias. Con ello, el enfrentamiento final quedó definido. Ambos jugadores gozan se múltiples títulos a nivel nacional e internacional, con lo cual, la disputa por el cetro gozará de un enfrentamiento de poder a poder.

En la categoría A, Henry Anderson peleará el título ante Eduardo Capmay, esto después de eliminar en la ronda de semifinales a Néstor Hernández y Daniel Ranta, respectivamente. En la B, Álvaro Mayorga y Jorge Herrera lucharán por el primer lugar, luego de superar a Miguel Palacios y Stuardo Berti.

Matías Calderón logró avanzar efectivamente sus rondas, y ahora tratará de ganar el título del certamen.

Luis Fernando Villaverde y Juan José Urruela, van por la supremacía en la división C, mientras que en la D, Rolando René Lara y Alejandro Méndez, buscarán por subir a lo más alto del podio.

Algo a destacar, es que tres jugadores juveniles estuvieron presentes en la ronda semifinal del certamen. Matías Calderón, Mateo Asturias y Fernando Saravia.