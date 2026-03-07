Cámara de seguridad graba violento asalto en San Cristóbal (video)

Versión Impresa
  • Por Geber Osorio
06 de marzo de 2026, 19:13
Los individuos cometieron el asalto a mano armada este viernes. (Foto: Captura de video)

El asalto a mano armado se registró este viernes 6 de marzo en ciudad San Cristóbal, Mixco.

Una cámara de seguridad captó el momento en que se perpetró el robo de una camioneta en la 2a. calle A, en cercanías de la Iglesia Claret, en ciudad San Cristóbal, zona 8 de Mixco.

En las imágenes se observa cuando una mujer desciende del vehículo y mientras espera a que le abran la puerta en un inmueble, se acercan dos individuos.

Uno de estos hombres porta un arma de fuego y le intenta arrebatar el bolso, pero la víctima se niega y entre los dos sujetos logran quitarle la misma.

Posteriormente, encuentran la llave de la camioneta, se suben al automotor y en cuestión de segundos logran su cometido.

