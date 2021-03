El cambio físico de Natalie Portman como Jane Foster en "Thor"

Una serie de fotografías del set de rodaje de "Thor Love and Thunder" que se graba en Australia salieron a luz recientemente.

A juzgar por las imágenes, la cuarta entrega de "Thor" en el Universo Cinematográfico de Marvel, luce como una película que tendrá a otros protagonistas. El estreno se realizará en cines del 11 de febrero de 2022.

Natalie Portman y Tessa Thompson, se unen al elenco como Jane Foster y Valquiria. Muchos se sorprendieron con el cambio de la actriz que interpretará a Mighty Thor.

Portman comentó que estaba atravesando un duro entrenamiento para interpretar a Jane Foster.

(Foto: AS)

En una de las imágenes se ve cómo es levantada por uno de los involucrados del crew, que usa un traje azul para ser borrado luego.

Natalie Portman’s stunt double performing a stunt in the air for Thor: Love and Thunder in Sydney, 04-03-2021#Marvel #ThorLoveAndThunder pic.twitter.com/pPmSQPOkYx — XRealm Matthews (@CreamOrScream) March 5, 2021

(Foto: AS)

También se vio a Tessa Thompson como Valquiria sobre su corcel.