HBO Max estrenó por error "Justice League Zack Snyder Cut"

"Justice League Zack Snyder Cut" se estrenó por error en la plataforma de HBO Max en Estados Unidos y los usuarios pudieron ver unos minutos de uno de los estrenos más esperados del año en las plataformas de "streaming".

___

___

Este incidente comenzó cuando los usuarios de HBO Max intentaron ver la nueva película de "Tom y Jerry". Sí, por un error que no ha sido notificado de forma oficial por HBO, la ansiada película de superhéroes sustituyó la infantil y mientras algunos manifestaron su sorpresa en redes sociales, otros disfrutaron en silencio.

Los reportes indican que muchos usuarios pudieron ver hasta dos horas de la película (que tendrá más de cuatro horas de duración) antes de que se cortara la sesión. La película infantil ya fue arreglada y el corte del director Zack Snyder ya no puede verse.

La nueva película de "Justice League" se estrenará el 18 de marzo en la plataforma de HBO Max, la cual aún no está disponible en Latinoamérica. Pero, para evitar que la piratería se apropie del contenido, HBO decidió compartir con otras plataformas para que fanáticos de otros países puedan verla el día del estreno.

@hbomax I'm trying to watch Tom & Jerry but instead it's playing the Synder Cut



I doubt this is how Tom & Jerry starts off pic.twitter.com/RnkmFBR728 — leirbag (@gbral_) March 8, 2021

Se filtran escenas de la pesadilla de Batman para la Zack Snyders Justice League. pic.twitter.com/qQ9jqAARWx — Spoilerman #FalconAndTheWinterSoldier #snydercut (@spoilermanverse) March 8, 2021

Estreno en Guatemala

En Guatemala, los fanáticos de Batman y Wonder Woman podrán acceder a la película en estos servicios de "streaming":

App Apple TV

Google Play

Cinépolis Klic

HBO no ha emitido comentarios por el error y el estreno anticipado.

*Con información de The Hollywood Reporter