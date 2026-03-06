Versión Impresa
Menor muere en trágico accidente en Nahualá Sololá

  • Por Soy502
06 de marzo de 2026, 13:28
El accidente ocurrió durante la madrugada de este viernes. (Foto ilustrativa: iStock)

La menor viajaba junto a sus padres en dirección a la ciudad cuando el vehículo perdió el control y terminaron volcando.

Un accidente de tránsito se registró en la madrugada de este viernes 6 de marzo en el kilómetro 161 de la ruta Interamericana CA-1, entre Antigua y Santa Catarina Ixtahuacán, en Nahualá, Sololá, donde una niña de aproximadamente 11 años perdió la vida.

La menor viajaba con sus padres hacia la Ciudad de Guatemala, cuando el camión en el que transportaban verduras volcó y cayó en una hondonada a un costado de la carretera.

El accidente dejó a una menor sin vida. (Foto: Miguel Colop/Colaborador)

Bomberos Voluntarios y socorristas de la 60 compañía acudieron al lugar; al evaluar a la niña confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Hasta ahora las autoridades investigan las causas del percance. La identidad de la menor y el estado de sus padres se mantiene bajo investigación, señaló la Policía Nacional Civil.

El accidente dejó a una menor sin vida. (Foto: Miguel Colop/Colaborador)

