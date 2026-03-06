Versión Impresa
Tratan de rebasar y terminan chocando de frente (Video)

  • Por Reychel Méndez
06 de marzo de 2026, 09:43
En el video se puede observar cuando rebasan y terminan colisionando. (Foto: Captura de video)

Tras el hecho se trasladaron a un centro asistencial a tres personas, entre ellas a un menor de edad.

Una cámara de vigilancia permitió capturar el momento en el que una motocicleta rebasó a un automóvil en la 15 calle, 6ta avenida en Puerto Barrios Izabal, segundos después muestra como varias personas terminan en la cinta asfáltica debido a una colisión frontal.

El accidente involucró a dos motocicletas, según testigos, en cada vehículo se trasladaban dos personas. Al lugar se presentaron Bomberos Voluntarios para brindar primeros auxilios a tres afectados y posteriormente los trasladaron a un centro asistencial. 

Los tres heridos fueron identificados como Mario Verdugo de 29 años, Ulises Granados de 20 y un menor de 17. En el video se puede observar a varios testigos que llegan para auxiliar a los accidentados.

