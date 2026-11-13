Solicitan interpelación contra el ministro de Energía y Minas por precios del gas

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Congresistas buscan que funcionario explique mecanismos de supervisión de los precios del gas propano y las medidas adoptadas para prevenir abusos.

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La bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS) solicitó formalmente al Congreso de la República la interpelación del ministro de Energía y Minas, Erwin Rolando Barrios Torres.

La razón del juicio político será para que el funcionario explique las acciones implementadas por esa cartera en la supervisión de los precios del gas destinado al consumo de las familias guatemaltecas.

La petición fue presentada mediante un oficio dirigido al presidente del Organismo Legislativo, Luis Alberto Contreras Colindres, en el cual los diputados plantean la necesidad de fiscalizar las actuaciones del Ministerio de Energía y Minas (MEM).

El documento está firmado por los diputados Orlando Blanco, Jairo Flores y José Chic, integrantes de la bancada VOS.

La solicitud de interpelación al ministro de Energía y Minas Erwin Barrios fue recibida por la Presidencia del Congreso. (Foto: Archivo / Soy502)

Los legisladores solicitan que el funcionario comparezca ante el pleno del Congreso para responder sobre los criterios utilizados por el ministerio en la regulación y vigilancia del mercado del gas.

De acuerdo con el oficio, la interpelación tiene como propósito abordar los criterios técnicos, administrativos y regulatorios aplicados por el MEM en relación con la determinación, supervisión y comportamiento de los precios del gas destinado al consumo doméstico.

Asimismo, los legisladores buscan conocer las acciones que ha implementado la institución para prevenir, detectar y atender posibles abusos en los precios por parte de las empresas importadoras y distribuidoras.

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Uno de los principales aspectos que motivan la solicitud es la supervisión que ejerce el MEM sobre el comportamiento de los precios del gas, un producto utilizado por miles de hogares guatemaltecos.

Los diputados pretenden que el ministro explique qué mecanismos de vigilancia se aplican en el mercado y cuáles han sido las medidas adoptadas para garantizar que las empresas comercializadoras cumplan con las disposiciones legales correspondientes.

La solicitud también contempla conocer las actuaciones administrativas y regulatorias del ministerio frente a posibles irregularidades en la comercialización del producto.

En el documento, los legisladores piden que la interpelación sea incorporada a la agenda legislativa con la mayor brevedad posible.