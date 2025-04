¡En videos! Vehículo embiste a multitud en Canadá y deja 9 muertos

-

Nueve muertos por un atropello en un festival en la ciudad canadiense de Vancouver.

OTRAS NOTICIAS: Dos cartas del Papa Francisco vetan al cardenal Becciu de participar en el Cónclave

Nueve personas murieron y varias resultaron heridas cuando un conductor atropelló a una multitud durante un festival callejero en Vancouver, en el oeste de Canadá, unas horas antes de las elecciones nacionales, indicó el domingo la policía de la ciudad.

Sin embargo, la policía manifestó en la red social X su convencimiento de que "no se trató de un acto terrorista".

El hecho ocurrió el sábado, cuando miembros de la comunidad filipina se congregaron a celebrar el Día de Lapu Lapu, un líder anticolonialista filipino del siglo XVI, indicaron las autoridades.

"Podemos confirmar que nueve personas han muerto después de que un hombre atropellara a una multitud en el Festival Lapu Lapu de anoche", afirmó el domingo en X la policía.

El cuerpo armado había declarado anteriormente que un hombre de 30 años fue detenido y un portavoz indicó a los periodistas que el conductor era un "sospechoso solitario" conocido de los agentes, según dijo el portavoz de la policía Steve Rai.

Se desconocía de inmediato si el hombre pretendía atropellar a la gente o si se trató simplemente de un accidente.

Mira:

Breaking: Mass casualty incident in Vancouver!



A driver plowed his way through a street festival.



https://t.co/aCyND3xTOQ — Bruce (@bruce_barrett) April 27, 2025

El primer ministro canadiense, el liberal Mark Carney, describió el incidente como una "embestida con vehículo" y afirmó que si bien la investigación está en curso, no hay indicios de una "amenaza activa para los canadienses".

"Ofrezco mis más profundas condolencias a los seres queridos de los muertos y heridos, a la comunidad filipino-canadiense y a todos en Vancouver", escribió en redes sociales sobre los "horribles acontecimientos". "Todos estamos de luto con ustedes", añadió.

El líder conservador Pierre Poilievre publicó en redes: "Estoy conmocionado por las terribles noticias que surgieron del Festival del Día de Lapu Lapu en Vancouver esta noche".

El presidente filipino, Ferdinand Marcos, declaró en un comunicado que estaba "completamente destrozado al enterarse del terrible incidente".

"Aún no encontramos las palabras para expresar la profunda angustia que nos ha causado esta tragedia sin sentido", declaró en Instagram el grupo comunitario Filipino BC, organizador del evento del sábado. "Estamos centrados en apoyar a nuestra comunidad en este momento, además de estar pasando por este trauma".

El rey Carlos III de Inglaterra, jefe de Estado de Canadá, expresó el domingo su "profunda tristeza" por "esta terrible tragedia".

Video of the car used in the driving rampage into a crowd in Vancouver Canada that has killed NINE people and inured many. Heartbreaking pic.twitter.com/Y9UnV28Hth — Melissa (@MelissaLMRogers) April 27, 2025

Cuerpos por todas partes

Imágenes publicadas en internet y verificadas por la AFP muestran un todoterreno negro con el capó dañado en una calle llena de escombros, junto a socorristas atendiendo a personas en el suelo.

Dale Selipe, testigo presencial, declaró al Vancouver Sun que vio a niños heridos en la calle después de que el vehículo embistiera a la multitud.

"Había una señora con los ojos mirando hacia arriba, una de sus piernas ya estaba rota. Una persona la tomaba de la mano intentando consolarla", describió.

Fotos publicadas por la cadena canadiense CBC mostraron a equipos de emergencia en el lugar de los hechos, y grandes multitudes en la fiesta.

El agente de seguridad del festival, Jen Idaba-Castaneto, describió al portal de noticias locales Vancouver Is Awesome que vio "cuerpos por todas partes".

"No sabes a quién ayudar, si aquí o allí. Es tan impactante", dijo.

El consulado filipino en Vancouver expresó en un comunicado en Facebook "su profunda preocupación y sus condolencias a las víctimas del horrible incidente".

El evento del sábado incluía un desfile, la proyección de una película, bailes y un concierto, con dos miembros del grupo Black Eyed Peas en el cartel del festival.

Initial reports of several killed and over a dozen injured, after an SUV plowed into a closed-off street filled with people celebrating the Lapu Lapu Festival in Vancouver, Canada. pic.twitter.com/cLQQPfOMCq — OSINTdefender (@sentdefender) April 27, 2025

El Día de Lapu Lapu se celebra en Filipinas en recuerdo del jefe indígena Lapulapu, que dirigió a sus hombres para derrotar en batalla al explorador portugués Fernando de Magallanes en 1521.

El atropello se produce un año después de que el canadiense Nathaniel Veltman fuera condenado a cadena perpetua por atropellar con su camión a una familia musulmana en la calle en Ontario en 2021.

Esta sentencia fue la primera en Canadá en establecer un vínculo entre la supremacía blanca y el terrorismo en un caso de asesinato.

Los canadienses acuden a las urnas el lunes tras una frenética carrera electoral en la que los candidatos han cortejado a los votantes con temas como el aumento del costo de vida y la lucha contra los aranceles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Carney es favorito para ganar los comicios después de asegurar a los votantes que puede hacer frente a la avalancha de aranceles de Washington.

*Con información de AFP