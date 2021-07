Las imágenes inapropiadas que emitió un canal coreano en la inauguración de los Juegos Olímpicos

El canal televisivo de Corea del Sur MBC usó imágenes inapropiadas durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 (celebrados en 2021) para describir a cada país participante durante el desfile inaugural, al punto de que muchos espectadores e internautas se sintieron ofendidos.

En la transmisión en vivo se usó una serie de imágenes que relacionaban con cada país, sin embargo eligieron temas controversiales de cada uno de los lugares o situaciones políticas que a muchos les parecían despectivas y fuera de lugar para un evento deportivo de esta magnitud.

Cuando ingresó la delegación salvadoreña la televisora ilustró el país centroamericano con la foto de una manta vinílica colocada en el puesto de un mercado popular que decía: "paga aquí con bitcoin".

El Salvador durante el desfile en la inauguración de los Juegos Olímpicos. (Foto: MBC)

El recorrido de los atletas de Haití fue representado con una imagen de las protestas con disparos y gases lacrimógenos tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse ocurrido el 7 de julio del 2021.

Haití fue recibido con la imagen de las protestas tras el magnicidio ocurrido el 7 de julio del 2021. (Foto: MBC)

Durante el turno de los italianos el canal los representó con la imagen de una pizza.

La delegación italiana fue ilustrada con una pizza. (Foto: MBC)

Para los atletas ucranianos, MBC mostró el desastre nuclear de Chérnobil.

El accidente nuclear en Chérnobil sirvió de imagen para representar a la delegación de Ucrania. (Foto: MBC)

Las Islas Marshall fueron presentadas como "el campo de pruebas nucleares de Estados Unidos".

Las Islas Marshall fueron presentadas de manera despectiva. (Foto: MBC)

Noruega fue mencionada junto a la foto de un plato de salmón.

Noruega fue representada ocn un plato de salmón. (Foto: MBC)

¿Cuál es la razón por la que MBC está destacando las luchas políticas de estos países cuando se supone que los Juegos Olímpicos tienen que ver con unir al mundo en espíritu deportivo y trabajar por la paz mundial?”, escribió uno de los internautas.

Otros pidieron la destitución de los presentadores.

Tras la polémica la cadena publicó un comunicado en redes sociales pero ya era demasiado tarde.

"En la cobertura de hoy de la ceremonia de apertura usamos imágenes inapropiadas para presentar a los atletas que representan a países como Ucrania y Haití. También usamos subtítulos inapropiados para resaltar algunos de los otros países. Pedimos disculpas a los espectadores y al pueblo de Ucrania y otros países", resaltaron.