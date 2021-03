Pepe Le Pew, un zorrillo caricaturizado de los Looney Tunes, ha sido cancelado de la adapatación de la película “Space Jam”, luego de una polémica por ser acusado de normalizar el acoso sexual.

____

EN CONTEXTO: LeBron James será el protagonista de Space Jam 2

____

Todo inició la semana pasada con Charles M. Blow, escritor del diario The New York Times, quien causó revuelo en una columna, ya que señaló que la figura https://www.nytimes.com/ normaliza el acoso sexual.

La columna Six Seuss Book Bore a Bias (Seis libros de Seuss tienen prejuicios), publicada el 3 de marzo, Blow celebró que los libros Dr. Seuss, El Grinch, El Lorax y El Gato en el sombrero, entre otros, fueran retirados de circulación por sus elementos racistas. Y aprovechó para señalar que otras caricaturas también son dañinas para la niñez, como Pepe Le Pew o Speedy González.

El personaje en cuestión es un zorrillo francés que perpetúa el estereotipo de “galán seductor”, en búsqueda constante del amor, pero que en su afán suele atosigar a la mujer, según explicó Blow.

“ Pepe Le Pew toma y besa a una mujer extraña, repetidamente, sin consentimiento y en contra de su voluntad; ella lucha poderosamente para alejarse de él, pero él no la libera y cierra una puerta para evitar que ella pueda escapar”, explica Blow. ” Charles M. Blow , columnista

En las caricaturas, Pepe Le Pew acosa sexualmente a la gatita Penélope Pussycat, quien se niega a la presión, pero él insiste.

“Toma y besa a una mujer extraña, repetidamente, sin consentimiento y en contra de su voluntad; ella lucha poderosamente para alejarse de él, pero él no la libera y cierra una puerta para evitar que ella pueda escapar”, explica Blow.

RW blogs are mad bc I said Pepe Le Pew added to rape culture. Let’s see.

1. He grabs/kisses a girl/stranger, repeatedly, w/o consent and against her will.

2. She struggles mightily to get away from him, but he won’t release her

3. He locks a door to prevent her from escaping. pic.twitter.com/CbLCldLwvR — Charles M. Blow (@CharlesMBlow) March 6, 2021

De acuerdo con la opinión del periodista, esto impide entender a los niños que un “NO” significa “NO” y normaliza las prácticas de acoso sexual.

El tema se volvió tendencia en Twitter este domingo 7 de marzo, en la antesala del movimiento global del Día Mundial de la Mujer y las acciones que preparan diversos colectivos de mujeres en las ciudades del mundo para exigir un freno a la violencia sistemática contra ellas.

Tras la polémica, el portal de noticias Deadline reveló que finalmente Pepe Le Pew fue cancelado de “Space Jam”.

Esta película se estrenará este año y será la readaptación de la cinta de 1996. La diferencia es que la primera fue protagonizada por Michael Jordan y la nueva versión será con LeBron James.

Racismo en Speedy González

Charles señaló también que en su infancia hubo dibujos animados que promovieron estereotipos hacia otros grupos raciales, como “Speedy Gonzales, cuyos amigos ayudaron a popularizar el estereotipo corrosivo de los mexicanos borrachos y letárgicos; y Mammy Two Shoes (Tom y Jerry), una criada negra y corpulenta que hablaba con fuerte acento”, escribió el autor.

Mammy Two Shoes, personaje de Tom y Jerry.

"El racismo debe de ser exorcizado de la cultura, incluida, o tal vez especialmente, de la cultura infantil”, indicó Blow en su referida columna.

Sobre este punto, hubo más desacuerdo sobre el punto de vista de Blow con Speedy González. Al respecto, Gabriel Iglesias, el actor que dobló su voz para el roedor en la nueva versión de Space Jam, ironizó con la idea, ya que no consideraba que fuera racista y considera que no era necesario, según recoge el sitio Infobae.

Polémica de Lola Bunny

La columna de Blow viene después de los comentarios surgidos con la nueva versión de Lola Bunny para la adaptación de “Space Jam”, protagonizada por LeBron James.

En la nueva versión, Lola Bunny fue dibujada sin sexualizarla, ya que en la versión original, de 1996, se acentúa su figura femenina y tiene ropa diminuta, mientras que en la de 2021 su uniforme sería igual que el resto del equipo.