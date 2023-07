¡En tendencia! La "candente" escena de Tom Holland en su nueva serie (video)

-

El actor británico subió la temperatura con una escena íntima en su nueva serie para Apple TV.

Con cada proyecto que se le presenta, Tom Holland demuestra la versatilidad que posee para interpretar a distintos personajes y sumergirse en nuevas historias.

Tal es el caso de su papel en la serie reciente de Apple TV, "The Crowded Room". El episodio más reciente muestra al actor británico protagonizar una escena íntima con otro hombre, la cual hizo que su nombre se volviera en redes sociales.

En la serie, Holland interpreta a un joven arrestado bajo sospecha de haber cometido un espeluznante crimen. Su trastorno de personalidad múltiple se revela durante una serie de entrevistas que le hace una investigadora.

La candente escena muestra a Tom Holland pasearse por un bar gay mientras baila libremente. Seguidamente, hace contacto con otro hombre con quien termina en el sanitario sosteniendo relaciones.

Everybody Is Losing It Over Tom Holland's Gay Sex Scene in The Crowded Room Episode 8 "Reunion" pic.twitter.com/vB5Fx4prYM — 123Movies (@im321movies) July 15, 2023

La actuación del famoso se llevó las palmas y elogios de sus seguidores más fieles, quienes no dudaron en compartir las tomas al punto de hacerlas virales.

"The Crowded Room" es un thriller dramático basado en hechos reales. Su trama gira en torno a Danny Sulivan (Tom Holland), quien fue detenido tras su posible participación en un tiroteo de Nueva York en 1979.

La miniserie está disponible en la plataforma de Apple TV.