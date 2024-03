¡Sobre las banquetas! Cansados de motoristas, vecinos toman esta medida

-

Vecinos de un sector de la ciudad tomaron esta medida ante el constante paso de motoristas sobre la banqueta.

Cansados del constante paso de motoristas sobre banquetas, un grupo de vecinos en un sector de la zona 12 capitalina decidió tomar una medida para evitar que esto siga ocurriendo y así prever incidentes con los peatones.

En una serie de fotografías que se volvieron virales en redes sociales, se observa cómo los vecinos colocaron sillas plásticas y un lazo con el mensaje en papel: "No hay paso a motos" para obstaculizar el paso de los vehículos de dos ruedas.

Dicha acción desató una serie de comentarios por parte de internautas. Algunos se mostraron a favor, mientras que otros recalcaron que es trabajo de autoridades de tránsito monitorear este tipo de actos.

"Es lamentable que no sean conscientes y no respeten al peatón", "No es una buena medida, es una excelente medida ante la mediocridad", "Motoristas se sienten dueños de las banquetas", "Buenísimo, así hay que hacer en toda la ciudad", se lee.

Mira las imágenes:

(Foto: Cicloperiodismo)

(Foto: Cicloperiodismo)

(Foto: Cicloperiodismo)

Cabe destacar que, por circular sobre la banqueta y cualquier otro espacio peatonal, la Ley de Tránsito establece que quien comete dicha acción será multado con Q300 según el artículo 182 numeral 8: "Por circular por espacios peatonales con cualquier vehículo".