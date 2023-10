¡Tras polémica! Cantante colombiano envía inesperado mensaje a guatemaltecos (video)

-

El cantante colombiano reapareció disculpándose de nuevo, pero esta vez a través de un video en TikTok.

El fin de semana, el nombre de Camilo Cuervo, cantante colombiano, resonó en las redes sociales tras protagonizar una polémica al grabar un video en Guatemala.

El artista estuvo de visita en el país para ser parte de los "Monitor Awards" celebrados el jueves 26 de octubre. Sin embargo, guatemaltecos se llevaron una desagradable impresión del joven de 26 años.

Todo fue a raíz de un clip en el que Cuervo enfoca a dos mujeres guatemaltecas con indumentaria maya mientras hacen compras en una reconocida tienda de ropa. Esto, mientras el colombiano expresa: "Vean, ellas están entrando... Van a cambiar ese flow. Así me gusta, flowcito (...)".

El cantante colombiano Camilo Cuervo está siendo criticado por este video grabado en Guatemala.



Lo acusan de racista e irrespetuoso. pic.twitter.com/dvt8FIlty8 — Videoteca_gt (@Videoteca_gt) October 28, 2023

Y aunque la grabación fue compartida en sus historias de Instagram, usuarios se dieron a la tarea de replicar el contenido en otras plataformas y mostrar su descontento acusándolo de racista.

Se disculpa en video

Ante una fuerte ola de comentarios, el artista colombiano reapareció con un video en TikTok dedicando una disculpa a los guatemaltecos y aclarando que no fue su intención ofender a nadie.

"Debo decir que no sabía ni el momento político de Guatemala, ni lo que han vivido de racismo ni nada de eso. Esto ni siquiera era sobre el comparativo de si son indígenas o no (...) Era como que para mí es muy, y para la gente de Colombia, es muy raro de pronto ver a la cultura indígena entrando a un almacén de cadena a comprar...", mencionó.

Cuervo insistió en que no era una burla, sino "comedia" por lo que no se imaginó la ola de críticas que se le fue encima. Finalmente, se disculpó con los involucrados y admitió que aprendió una lección.

"Les pido perdón de todo corazón a las personas que están en el video, a las personas que se han sentido agredidas no era mi intención. No había dicho nada estos días porque estaba pensando que toda la gente dijera lo que opinara (...) Me dejó una lección grande, de entender que las cosas no son como nosotros creemos. Me excuso con el pueblo de Guatemala, con la familia", puntualizó.

El video del artista se hizo viral con más de 38 mil reproducciones y decenas de comentarios. Cabe destacar que Camilo ya se había disculpado mediante un historia en Instagram, pero decidió retomar el tema con un video detallando más sobre lo ocurrido.

#camilocuervo ♬ sonido original - @camilocuervo_ Lo lamento mucho Guateamala , de todo corazon perdon #guatemala