Cantante con discapacidad visual peruana se viraliza al interpretar canción de Ricardo Arjona y Gaby Moreno

Joselin Morán es una cantante con discapacidad visual muy popular en su país de origen, Perú, por su gran talento. Meses atrás fue invitada por el cantante argentino Juan Etchegoyen para cantar juntos el tema "Fuiste tú", de Ricardo Arjona y Gaby Moreno, el cual se hizo viral en las redes sociales.

Su voz cautiva a los transeúntes en Jirón de la Unión, calle en el distrito de Lima, Perú, donde trabaja interpretando baladas, pop y reguetón de artistas del momento.

Morán perdió la vista poco después de nacer, a los 6 meses y medio. "En realidad fue por negligencia, pues aún no se me habían desarrollado las retinas y tendrían que haberme cubierto los ojos para que la luz no me lastimara pero no lo hicieron y me perjudicó", contó en una entrevista con un canal local.

También comentó que le gustaba cantar y muchos conocidos le decían: "Tú tienes talento", por ello la motivaron a mostrar su don por la ciudad. Junto a su esposo Cristian, también con discapacidad visual, llevan un parlante y se colocan un escenario improvisado en el lugar más transitado de Lima desde hace casi dos años.

Su historia fue conociéndose en redes sociales hasta que Juan Etchegoyen la invitó a hacer un dúo de manera virtual para cantar la famosa canción de los guatemaltecos.

En el canal oficial de YouTube del argentino se puede escuchar el impresionante resultado.

En los comentarios alabaron el talento de la joven:

"¡Qué belleza! Está niña merece un canal en YouTube para que podamos seguir disfrutando de su voz, puro arte, y del chico que bello gesto de presentarla y apoyarla, los amé".

"Qué talentazo e increíble voz. Que no se ofenda Gaby Moreno pero Joselin: 'Tu voz es extraordinaria', continúa así, me arrancaron más de una lágrima con este dúo, saludos desde Ecuador".

"Realmente maravillosos. Un placer y gran emoción me provoca escuchar tan privilegiadas voces", son algunos de los comentarios que se leen.

"Fuiste tú" fue lanzada en febrero del 2012, compuesta y producida por Ricardo Arjona en colaboración con Dan Warner y Lee Levin.​ El trabajo adicional de grabación estuvo a cargo de Peter Wallace, Matt Rollings, Carlos «Cabral» Júnior, Tommy Torres e Isaías García.

Arjona la interpretó en colaboración con Gaby Moreno. El video fue grabado en distintos parajes naturales y representativos de Guatemala.

Fue nominado a las categorías de canción del año y grabación del año, en la entrega de los Premios Grammy Latinos en el 2012.

